De situatie wordt steeds moeilijker: zeer slecht nieuws voor deze Rode Duivel

Brandon Morren
Brandon Morren en Muzamel Rahmat
1 reacties
De situatie wordt steeds moeilijker: zeer slecht nieuws voor deze Rode Duivel
Midden in een sportieve nachtmerrie bij Juventus dit seizoen, zou Loïs Openda deze winter wel eens een nieuwe concurrent kunnen krijgen.

Aan het einde van het seizoen zal Juventus verplicht 40 miljoen euro moeten betalen aan RB Leipzig om Loïs Openda definitief over te nemen. Voorlopig draait die investering echter uit op een totale mislukking. De Rode Duivel scoorde amper één doelpunt in 18 wedstrijden in de Serie A, goed voor het zwakste seizoen uit zijn carrière.

Nieuwe dreiging in aantocht

De Belgische aanvaller is zijn basisplaats kwijt en stond dit seizoen slechts in een kwart van de competitiewedstrijden aan de aftrap. Zijn duo met Jonathan David draait totaal niet, en de aanval van Juventus sputtert. Door dat gebrek aan efficiëntie heeft het bestuur beslist om deze winter een nieuwe spits aan te trekken.

Volgens La Gazzetta dello Sport circuleren er drie namen in Turijn: Youssef En-Nesyri, Jean-Philippe Mateta en Joshua Zirkzee, de ex-publiekslieveling van Anderlecht. Om ruimte te maken overweegt de club om David uit te lenen.

Dat is slecht nieuws voor Openda, die net op het slechtst mogelijke moment extra concurrentie ziet opduiken. Komt er een nieuwe centrumspits bij, dan dreigt zijn speeltijd nog verder te slinken.


Met het oog op het WK wordt de situatie bijzonder precair. Als Openda niet meer speelt, zou Rudi Garcia hem bij de Rode Duivels links kunnen laten liggen.

