🎥 Ondanks foutje van Lammens zorgt Man United voor stuntzege in Premier League

Arsenal en Manchester United leverden een spectaculaire wedstrijd af in het Emirates Stadium. De bezoekers haalden het uiteindelijk met 2‑3 na een slotfase vol plotwendingen.

Arsenal domineert

De thuisploeg begon met veel druk en hield United lange tijd op eigen helft. Na een reeks kansen viel het openingsdoelpunt op het halfuur. Een verre voorzet werd door Saka gecontroleerd, waarna Timber van dichtbij de 1‑0 binnenduwde. United reageerde meteen, maar Arsenal bleef het spel controleren. Toch sloop er slordigheid in het spel van de thuisploeg.

United komt langszij

Enkele minuten na de 1‑0 ging het mis bij Arsenal. Zubimendi leverde een slechte terugspeelbal af, waardoor Mbeumo alleen op doel kon afgaan. De aanvaller omspeelde Raya en maakte er 1‑1 van. De gelijkmaker gaf United vertrouwen, terwijl Arsenal zijn greep op de wedstrijd verloor. De bezoekers kwamen steeds beter in de partij en dwongen meerdere kansen af.

Dorgu zet United op voorsprong met wereldgoal

Kort na de rust sloeg United opnieuw toe. Dorgu haalde vanop afstand uit en zijn knal belandde via de onderkant van de lat in doel: 1‑2. De VAR keek de fase nog na, maar liet de treffer staan. Arsenal moest reageren en bracht vier nieuwe spelers in om het tij te keren. De druk nam toe, maar United bleef overeind dankzij enkele sterke tussenkomsten van Lammens.

Lammens gaat in de fout bij de 2‑2

In minuut 85 kreeg Arsenal toch loon naar werken. Een hoekschop werd scherp voor doel gedraaid en Lammens mispakte zich volledig (zie beelden hieronder). Hij kwam te laat uit en werd eenvoudig weggewerkt door Merino, die de 2‑2 binnenkopte. De doelman had eerder al enkele knappe reddingen in huis, maar dit moment gaf Arsenal opnieuw hoop.

Cunha beslist de wedstrijd

De vreugde bij Arsenal duurde amper twee minuten. In minuut 87 kreeg Cunha ruimte aan de rand van de zestien. Hij haalde vernietigend uit en zijn schot zoefde in de verste hoek binnen: 2‑3. Het Emirates Stadium viel stil. Die ingesteldheid leek United in de slotfase te dragen. Arsenal probeerde nog een slotoffensief op te zetten, maar United hield stand en nam drie onverwachte punten mee naar Manchester.

19:39
19:35
19:00
18:46
18:30
17:57
18:00
17:30
2
17:14
16:59
5
17:00
1
16:32
2
16:30
4
16:00
15:25
15:15
3
15:00
2
15:30
2
14:30
14:04
19
14:00
13:30
13:00
1
12:15
12:30
1
11:45
12:00
11:15
11:30
10:45
11:00
10:25
10:00
10:30
2
09:30
09:30
11

