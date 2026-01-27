Stijn Stijnen geeft antwoord op de vraag die iedereen bezig houdt: "Van Trump en Musk zeiden ze dat ook"

Stijn Stijnen geeft antwoord op de vraag die iedereen bezig houdt: "Van Trump en Musk zeiden ze dat ook"
Foto: © photonews

Patro-coach Stijn Stijnen was deze week te gast in de podcast FC Limburg en sprak openhartig over de opvallende komst van Radja Nainggolan naar Maasmechelen. De voormalige Rode Duivel is sinds zijn voorstelling hét gespreksonderwerp bij Patro Eisden.

Stijnen onthulde dat het eerste contact al dateerde van eind vorig seizoen. “Na onze laatste wedstrijd van 2025 op Lokeren liet hij blijken dat hij daar niet gelukkig was en een overstap zag zitten. Na een moeilijke week is de deal er toch gekomen", aldus de coach.

Volgens Stijnen is Nainggolan sportief een grote meerwaarde. “Hij was een missing link, vooral op vlak van maturiteit. Wedstrijdmanagement, omgaan met de scheidsrechter, leiderschap… dat kan hij als geen ander", klonk het overtuigd.

Stijn Stijnen wil Radja Nainggolan niet "heropvoeden"

Ook over mogelijke spanningen tussen beide persoonlijkheden bleef Stijnen nuchter. “Leuk hè. Van Donald Trump en Elon Musk zeiden ze dat ook. Maar wij respecteren elkaar. Ik vind niet dat ik Radja moet heropvoeden", zei hij duidelijk.

De Patro-trainer benadrukte dat hij Nainggolan volledig zichzelf laat zijn. “Als hij een Fanta, een croque monsieur of McDonald’s nodig heeft voor de match én presteert: wie ben ik dan om hem op zijn 37ste te zeggen wat hij moet doen?”


Volgens Stijnen is dat net de kracht van de ex-international. “Alles wat hij doet, is volgens zijn overtuiging. Hij is uniek, heeft een fantastisch leven gehad en veel successen gekend. Dat soort persoonlijkheden wil je in je kleedkamer.”

Volg Patro Eisden Maasmechelen - Olympic Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

