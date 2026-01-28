Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Stijn Stijnen blikt terug op zijn eigen gedrag langs de lijn. De coach benoemt openlijk welke aspecten hij moeilijk kan bijsturen.

Confrontatie met arbitrage

Stijnen geeft aan dat hij zichzelf herkent in de kritiek die hij soms krijgt. “Ik ben hardleers op veel vlakken binnen mijn job”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. Hij probeert zijn spelersgroep te motiveren met uitgesproken passie, maar merkt dat dit hem snel in de schijnwerpers plaatst.

Volgens hem beïnvloedt die reputatie ook de manier waarop scheidsrechters wedstrijden op Patro benaderen. “Je wordt geconfronteerd met scheidsrechters die niet zozeer vooringenomen zijn, maar die een wedstrijd fluiten op Patro wel in de categorie ‘moeilijk’ plaatsen.”

Hij verduidelijkt dat officials elkaar waarschuwen voor mogelijke incidenten. “Dat ze onder elkaar zeggen: ‘oei, je gaat daar iets meemaken’.” Daardoor wordt hij sneller aangesproken of bestraft tijdens wedstrijden.

Overleg met scheidsrechters

Stijnen ziet dat jonge refs in 1B soms moeite hebben met bepaalde situaties. “In 1B zijn de refs ook jong, ze missen maturiteit.” Hij benadrukt dat hun kwaliteit op zich goed is, maar dat ze in randzaken sneller defensief reageren.


Hij vindt dat overleg tussen coach en scheidsrechter mogelijk moet blijven. “Terwijl in dialoog gaan met elkaar zeker moet kunnen.” Tegelijk erkent hij dat hij zelf niet altijd de juiste toon hanteert. “Ik geef toe: op bepaalde momenten moet ook ik rustiger blijven.” Toch verwacht hij geen volledige gedragsverandering. “Maar ik weet dat ik niet 100 procent ga veranderen en dat ik die passie zal blijven uitstralen”, besluit Stijnen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi
Stijn Stijnen

Meer nieuws

Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

11:40
1
OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

11:20
Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

11:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Carboni - Moussa Fall

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Carboni - Moussa Fall

10:30
"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

10:45
1
📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

10:30
Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

10:00
Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

09:45
2
LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

09:15
'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

'Anderlecht blijft doorzetten in dossier van speler van 10 miljoen euro'

09:30
3
Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

08:40
4
'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

'KV Mechelen mikt op voormalige sensatie uit Challenger Pro League'

09:00
1
'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

'Doorbraak in transferdossier van Joedrick Pupe naar KV Kortrijk'

07:40
'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

'Pupe niet naar Kortrijk: ploeg uit Jupiler Pro League haalt hem binnen'

08:00
'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

'Westerlo haalt Turkse versterking op uitleenbasis, maar die is nog niet fit om te spelen'

08:20
'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

'Club Brugge en Anderlecht willen uitleenbeurt van andere JPL-ploeg kapen'

07:20
1
Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

Beveren de winnaar van de dag ... zonder te spelen: ellende voor Beerschot, Lommel en Kortrijk

22:00
🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden

23:30
9
Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer af bij Anderlecht

Speler op luchthaven: Renard rondt nog een transfer af bij Anderlecht

23:00
4
Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

22:30
2
Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

21:40
2
Standard Luik wil deze verdediger... maar er is een groot probleem

Standard Luik wil deze verdediger... maar er is een groot probleem

21:20
4
'KAA Gent dringt niet meer aan en laat ervaren pion zomaar vertrekken'

'KAA Gent dringt niet meer aan en laat ervaren pion zomaar vertrekken'

21:00
Waarom Genk een speler van 10 miljoen op de bank houdt die vorig seizoen nog uitblonk

Waarom Genk een speler van 10 miljoen op de bank houdt die vorig seizoen nog uitblonk

20:40
"Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper

"Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper

20:10
1
🎥 Ex-speler Genk maakt ongezien knap doelpunt en zorgt zo voor knappe remontada

🎥 Ex-speler Genk maakt ongezien knap doelpunt en zorgt zo voor knappe remontada

20:20
1
Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht"

Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht"

20:00
2
🎥 Niet te geloven: supporters Marseille zetten Brugge nu al in brand

🎥 Niet te geloven: supporters Marseille zetten Brugge nu al in brand

00:00
8
Fabrizio Romano bevestigt: 'Club Brugge doet bod in Engeland voor linksachter'

Fabrizio Romano bevestigt: 'Club Brugge doet bod in Engeland voor linksachter'

19:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Kondo - Lokesa - Stanic - Diarra - Lauberbach - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Kondo - Lokesa - Stanic - Diarra - Lauberbach - Carrasco

19:00
Bevestiging: inkomende én uitgaande miljoenendeal bij KV Mechelen

Bevestiging: inkomende én uitgaande miljoenendeal bij KV Mechelen

19:20
OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich met Franse verdediger

OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich met Franse verdediger

19:00
1
DONE DEAL: RSC Anderlecht speelt jong talent kwijt aan ... Knokke

DONE DEAL: RSC Anderlecht speelt jong talent kwijt aan ... Knokke

18:50
Waarom versterkt Anderlecht zich met verdediger die amper 3 matchen speelde? Hasi vroeg er specifiek om

Waarom versterkt Anderlecht zich met verdediger die amper 3 matchen speelde? Hasi vroeg er specifiek om

18:40
3
In 2023 vertrokken bij Anderlecht, nu keert hij terug naar België: "Ik wil mijn naam hier op de kaart zetten"

In 2023 vertrokken bij Anderlecht, nu keert hij terug naar België: "Ik wil mijn naam hier op de kaart zetten"

18:20
Puzzelwerk voor De Camargo: speler KRC Genk moet minuten maken bij B-kern

Puzzelwerk voor De Camargo: speler KRC Genk moet minuten maken bij B-kern

18:10

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 22
Eupen Eupen 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 1-0 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
K Beerschot VA K Beerschot VA 0-0 Seraing Seraing
Jong Genk Jong Genk 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 20:00 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over "Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper Artevelde Artevelde over 🎥 Niet te geloven: supporters Marseille zetten Brugge nu al in brand De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent" Don Bozhinov Don Bozhinov over Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels' Nelvafrel Nelvafrel over Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League Nelvafrel Nelvafrel over Analist snoeihard: "Uitkijken of top-6 komt in gevaar voor Anderlecht" Nelvafrel Nelvafrel over Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken Nelvafrel Nelvafrel over Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden Nelvafrel Nelvafrel over Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved