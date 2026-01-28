Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

Stijn Stijnen blikt terug op zijn eigen gedrag langs de lijn. De coach benoemt openlijk welke aspecten hij moeilijk kan bijsturen.

Confrontatie met arbitrage

Stijnen geeft aan dat hij zichzelf herkent in de kritiek die hij soms krijgt. “Ik ben hardleers op veel vlakken binnen mijn job”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. Hij probeert zijn spelersgroep te motiveren met uitgesproken passie, maar merkt dat dit hem snel in de schijnwerpers plaatst.

Volgens hem beïnvloedt die reputatie ook de manier waarop scheidsrechters wedstrijden op Patro benaderen. “Je wordt geconfronteerd met scheidsrechters die niet zozeer vooringenomen zijn, maar die een wedstrijd fluiten op Patro wel in de categorie ‘moeilijk’ plaatsen.”

Hij verduidelijkt dat officials elkaar waarschuwen voor mogelijke incidenten. “Dat ze onder elkaar zeggen: ‘oei, je gaat daar iets meemaken’.” Daardoor wordt hij sneller aangesproken of bestraft tijdens wedstrijden.

Overleg met scheidsrechters

Stijnen ziet dat jonge refs in 1B soms moeite hebben met bepaalde situaties. “In 1B zijn de refs ook jong, ze missen maturiteit.” Hij benadrukt dat hun kwaliteit op zich goed is, maar dat ze in randzaken sneller defensief reageren.



Hij vindt dat overleg tussen coach en scheidsrechter mogelijk moet blijven. “Terwijl in dialoog gaan met elkaar zeker moet kunnen.” Tegelijk erkent hij dat hij zelf niet altijd de juiste toon hanteert. “Ik geef toe: op bepaalde momenten moet ook ik rustiger blijven.” Toch verwacht hij geen volledige gedragsverandering. “Maar ik weet dat ik niet 100 procent ga veranderen en dat ik die passie zal blijven uitstralen”, besluit Stijnen.