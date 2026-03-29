OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)
Foto: © photonews
Word fan van Tottenham! 427

Tottenham Hotspur beëindigde de samenwerking met trainer Igor Tudor na een bijzonder korte en turbulente periode. Hij hield het amper 44 dagen vol bij de Engelse club.

De aanstelling van Tudor moest stabiliteit brengen in een ploeg die al maanden in de problemen zat, maar de resultaten bleven uit. De club koos uiteindelijk voor een snelle ingreep, na amper vijf speeldagen in de Premier League.

Een passage van amper zes weken

Tudor stond iets meer dan anderhalve maand aan het roer in Noord-Londen. In de Premier League bleef een eerste overwinning uit, terwijl de ploeg steeds dieper in de degradatiestrijd verzeilde. De zware thuisnederlaag tegen Nottingham Forest versnelde het proces.

Hoewel hij in de Champions League nog won van Atletico Madrid, woog dat niet op tegen de reeks teleurstellingen in de competitie. De beëindiging gebeurde officieel in onderling overleg, mede beïnvloed door het overlijden van de vader van Tudor.

Het dossier van Tudor roept onvermijdelijk herinneringen op aan Les Reed, die bij Charlton Athletic in 2006 de kortste passage ooit kende. Hij moest vertrekken na 41 dagen trainerschap bij de club.

Lotgevallen in de Jupiler Pro League

In de Jupiler Pro League zijn vergelijkbare voorbeelden te vinden. Scott Parker hield het bij Club Brugge slechts 67 dagen vol. Ondanks een sterke kern en hoge verwachtingen bleef progressie uit, waardoor de clubleiding snel ingreep.

Christian Lattanzio bij STVV kende eveneens een kortere passage: enkele weken na de seizoensstart was duidelijk dat zijn aanpak onvoldoende aansloeg, wat leidde tot een vroegtijdig ontslag.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Tottenham
Igor Tudor

Meer nieuws

📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

20:30
'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

19:30
'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

19:00
4
Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

18:30
Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

18:00
Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

17:30
Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

17:00
🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

16:30
Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

16:00
De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA Reactie

De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA

15:10
Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

15:30
Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

15:00
Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

14:30
11
Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

14:00
Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

13:30
Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen" Reactie

Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen"

12:45
1
Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

13:00
2
Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal" De derde helft

Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal"

12:30
"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

12:00
Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

11:30
4
Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

11:00
24
Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

10:45
3
Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

10:30
3
Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter

09:45
Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

10:00
"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

09:05
10
Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

09:30
3
Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

09:00
Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

08:40
'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

08:20
Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert Reactie

Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert

07:45
7
Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen" Reactie

Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen"

23:51
Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

07:00
4
Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen Reactie

Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen

06:15
Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

06:30
'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

23:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 31
Wolverhampton Wolverhampton 2-2 Arsenal Arsenal
Bournemouth Bournemouth 2-2 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 3-1 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City Uitg Crystal Palace Crystal Palace
Everton Everton 3-0 Chelsea Chelsea
Leeds United Leeds United 0-0 Brentford Brentford
Newcastle United Newcastle United 1-2 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-0 West Ham Utd West Ham Utd

Nieuwste reacties

pinantie pinantie over Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert jawaddedadde jawaddedadde over OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie) Ratko Svilar Ratko Svilar over Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels? Ratko Svilar Ratko Svilar over 'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden' Porthos Porthos over Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes Star.CSR Star.CSR over Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf" FCB vo altijd FCB vo altijd over Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League wilmabar123 wilmabar123 over Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL cold_shot cold_shot over Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst? .. .. over Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved