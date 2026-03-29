OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

Tottenham Hotspur beëindigde de samenwerking met trainer Igor Tudor na een bijzonder korte en turbulente periode. Hij hield het amper 44 dagen vol bij de Engelse club.

De aanstelling van Tudor moest stabiliteit brengen in een ploeg die al maanden in de problemen zat, maar de resultaten bleven uit. De club koos uiteindelijk voor een snelle ingreep, na amper vijf speeldagen in de Premier League.

Een passage van amper zes weken

Tudor stond iets meer dan anderhalve maand aan het roer in Noord-Londen. In de Premier League bleef een eerste overwinning uit, terwijl de ploeg steeds dieper in de degradatiestrijd verzeilde. De zware thuisnederlaag tegen Nottingham Forest versnelde het proces.

Hoewel hij in de Champions League nog won van Atletico Madrid, woog dat niet op tegen de reeks teleurstellingen in de competitie. De beëindiging gebeurde officieel in onderling overleg, mede beïnvloed door het overlijden van de vader van Tudor.

Het dossier van Tudor roept onvermijdelijk herinneringen op aan Les Reed, die bij Charlton Athletic in 2006 de kortste passage ooit kende. Hij moest vertrekken na 41 dagen trainerschap bij de club.

Lotgevallen in de Jupiler Pro League

In de Jupiler Pro League zijn vergelijkbare voorbeelden te vinden. Scott Parker hield het bij Club Brugge slechts 67 dagen vol. Ondanks een sterke kern en hoge verwachtingen bleef progressie uit, waardoor de clubleiding snel ingreep.





Christian Lattanzio bij STVV kende eveneens een kortere passage: enkele weken na de seizoensstart was duidelijk dat zijn aanpak onvoldoende aansloeg, wat leidde tot een vroegtijdig ontslag.