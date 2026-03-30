🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

Nathan De Cat debuteerde afgelopen zaterdag bij de Rode Duivels. Ondertussen kreeg het jeugdproduct van RSC Anderlecht al zijn internationale doop. Het moet gezegd: de beelden zijn hilarisch.

Rudi Garcia selecteerde Nathan De Cat voor het eerst voor het oefenkamp over De Grote Plas. Meer zelfs: het jeugdproduct van RSC Anderlecht debuteerde afgelopen zaterdag meteen in de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten.

We moeten er geen tekening bij maken: de kans is een kanshebber om mee te nemen naar het WK. De 17-jarige middenvelder zal dan wel geen basisplaats afdwingen, maar kan héél véél leren met het oog op de toekomst.

Bepalende speler bij RSC Anderlecht én bij de Rode Duivels?

Bij RSC Anderlecht is De Cat één van de bepalende spelers. Het is de bedoeling dat de middenvelder die evolutie de komende jaren ook bij de Rode Duivels kan doorzetten.

Van zijn traditionele doop is hij alvast verlost. Zoals iedere debutant moest De Cat een liedje zingen. Laat ons stellen dat zijn voeten beter luisteren dan zijn stem.





Dankzij Zeno Debast kunnen we allemaal meegenieten van de zangkunsten van De Cat. En het moet gezegd: de beelden zijn hilarisch om te zien!