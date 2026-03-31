Ex-Anderlecht-speler maakt internationaal debuut op zijn 30ste en is op weg naar het WK

Oud Nederlands jeugdinternational en voormalig verdediger van Sporting Anderlecht Derrick Luckassen speelde tegen Duitsland zijn eerste match voor Ghana, zijn nieuwe nationale ploeg. De 30-jarige Amsterdammer maakt daardoor een grote kans om erbij te zijn op het WK.

Geboren in Amsterdam werd Derrick Luckassen opgeleid bij AZ Alkmaar en PSV Eindhoven, voordat hij de stap naar het buitenland zette, onder meer naar België. Daar droeg hij tussen juli 2019 en januari 2021 de kleuren van RSC Anderlecht, toen hij door PSV werd uitgeleend.

De voormalige Nederlandse jeugdinternational speelde voor Oranje bij de U18, U19 en U21, waar onder meer Adrie Koster hem selecteerde. Voor de A-ploeg van Nederland werd hij echter nooit opgeroepen.

De broer van Brian Brobbey (Sunderland) heeft Ghanese roots, die hij naar het einde van zijn carrière toe wil eren. Op aandringen van bondscoach Otto Addo veranderde hij van sportnationaliteit en koos hij begin dit jaar voor Ghana.

Opgeroepen voor de interlandbreak van maart maakte hij zijn debuut in de nationale ploeg door de laatste 35 minuten in te vallen in de oefenmatch tegen Duitsland, afgelopen nacht.


Derrick Luckassen kon de nederlaag van de Black Stars tegen de Mannschaft (2-1) niet verhinderen, maar maakte toch indruk met enkele defensieve ingrepen. Volgens de lokale pers staat hij er goed op om te worden opgenomen in de selectie die het WK zal spelen. Otto Addo deed de voorbije maanden alles om het defensieve compartiment van Ghana te versterken met binationale spelers, onder wie ook Luckassen.

Straffe beschuldiging voor cruciaal WK-kwalificatieduel: spion gevonden

Straffe beschuldiging voor cruciaal WK-kwalificatieduel: spion gevonden

12:10
Alles op losse schroeven? Georges-Louis Bouchez hakt er meteen stevig op in

Alles op losse schroeven? Georges-Louis Bouchez hakt er meteen stevig op in

12:00
Gouden kooi voor jonge, héél talentvolle Belg: geen competitiematchen, alles in de Champions League Analyse

Gouden kooi voor jonge, héél talentvolle Belg: geen competitiematchen, alles in de Champions League

11:40
Anderlecht geeft duidelijk signaal aan Thorgan Hazard over zijn toekomst

Anderlecht geeft duidelijk signaal aan Thorgan Hazard over zijn toekomst

08:00
🎥 Waarom de Bayern-spelers zot zijn van Kompany: hij laat hen regelmatig zien dat hij nog kan voetballen

🎥 Waarom de Bayern-spelers zot zijn van Kompany: hij laat hen regelmatig zien dat hij nog kan voetballen

10:00
Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

10:30
4
Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

08:20
1
Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

09:30
Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

09:00
1
DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken

DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken

09:45
LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

08:30
'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht'

'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht'

07:20
5
Ex-speler Lokeren, Beerschot en KAA Gent getroffen door vreselijke ziekte

Ex-speler Lokeren, Beerschot en KAA Gent getroffen door vreselijke ziekte

09:15
Icoon en levende legende van Beerschot en Anderlecht getroffen door hersenbloeding

Icoon en levende legende van Beerschot en Anderlecht getroffen door hersenbloeding

07:02
Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

07:50
1
Wouter Vrancken laat zich uit over nieuwe Rode Duivel: "Dat beeld klopt helemaal niet"

Wouter Vrancken laat zich uit over nieuwe Rode Duivel: "Dat beeld klopt helemaal niet"

08:40
"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

07:10
2
Vindt de Pro League vandaag een akkoord? 12 miljoen euro boete, maar absoluut geen zekerheid

Vindt de Pro League vandaag een akkoord? 12 miljoen euro boete, maar absoluut geen zekerheid

07:40
13
Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

06:45
Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

06:30
11
Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

05:30
1
Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

06:00
1
Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

23:00
Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

22:30
1
🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

22:00
Staat niets de grootse terugkeer naar RSC Anderlecht nog in de weg? Ook Radio Tutto Napoli verwacht aankondiging van Romelu Lukaku

Staat niets de grootse terugkeer naar RSC Anderlecht nog in de weg? Ook Radio Tutto Napoli verwacht aankondiging van Romelu Lukaku

20:00
11
Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

21:40
6
Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

21:20
Dit is héél opmerkelijk nieuws: Rode Duivel maakt na maandenlange revalidatie zijn rentree en... moet opnieuw onder het mes

Dit is héél opmerkelijk nieuws: Rode Duivel maakt na maandenlange revalidatie zijn rentree en... moet opnieuw onder het mes

20:40
SSC Napoli was niét zijn eerste keuze: 'Kevin De Bruyne zag vorige zomer héél leuke transfer afspringen'

SSC Napoli was niét zijn eerste keuze: 'Kevin De Bruyne zag vorige zomer héél leuke transfer afspringen'

21:00
1
📷 UITGELEKT: Dit is het nieuwe logo van Olympique Marseille

📷 UITGELEKT: Dit is het nieuwe logo van Olympique Marseille

20:20
1
Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

18:30
3
Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

19:00
Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

19:40
8
'Deze topcoach staat er niét voor te springen, maar Tottenham belooft héél rijkelijke bonus als degradatie wordt vermeden'

'Deze topcoach staat er niét voor te springen, maar Tottenham belooft héél rijkelijke bonus als degradatie wordt vermeden'

19:20
Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club

Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club

16:30

