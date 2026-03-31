Ex-Anderlecht-speler maakt internationaal debuut op zijn 30ste en is op weg naar het WK

Oud Nederlands jeugdinternational en voormalig verdediger van Sporting Anderlecht Derrick Luckassen speelde tegen Duitsland zijn eerste match voor Ghana, zijn nieuwe nationale ploeg. De 30-jarige Amsterdammer maakt daardoor een grote kans om erbij te zijn op het WK.

Geboren in Amsterdam werd Derrick Luckassen opgeleid bij AZ Alkmaar en PSV Eindhoven, voordat hij de stap naar het buitenland zette, onder meer naar België. Daar droeg hij tussen juli 2019 en januari 2021 de kleuren van RSC Anderlecht, toen hij door PSV werd uitgeleend.

De voormalige Nederlandse jeugdinternational speelde voor Oranje bij de U18, U19 en U21, waar onder meer Adrie Koster hem selecteerde. Voor de A-ploeg van Nederland werd hij echter nooit opgeroepen.

De broer van Brian Brobbey (Sunderland) heeft Ghanese roots, die hij naar het einde van zijn carrière toe wil eren. Op aandringen van bondscoach Otto Addo veranderde hij van sportnationaliteit en koos hij begin dit jaar voor Ghana.

Derrick Luckassen (ex-Anderlecht) goed op weg om het WK te spelen

Opgeroepen voor de interlandbreak van maart maakte hij zijn debuut in de nationale ploeg door de laatste 35 minuten in te vallen in de oefenmatch tegen Duitsland, afgelopen nacht.



Derrick Luckassen kon de nederlaag van de Black Stars tegen de Mannschaft (2-1) niet verhinderen, maar maakte toch indruk met enkele defensieve ingrepen. Volgens de lokale pers staat hij er goed op om te worden opgenomen in de selectie die het WK zal spelen. Otto Addo deed de voorbije maanden alles om het defensieve compartiment van Ghana te versterken met binationale spelers, onder wie ook Luckassen.