Opvallend voordeel voor Mexico? België kan eindelijk op gelijke hoogte komen

Voor de match van dinsdag hebben België en Mexico in hun geschiedenis al 7 keer tegen elkaar gespeeld. De balans is in het voordeel van Mexico, maar de Rode Duivels kunnen bij winst op gelijke hoogte komen.

Opvallend: van de 7 wedstrijden waarin België en Mexico het tegen elkaar opnamen, werden er drie gespeeld op een WK - waarvan twee in Mexico-Stad, in 1970 en 1986. Drie andere duels vonden in Brussel plaats als oefenwedstrijd, waaronder de allereerste confrontatie tussen beide ploegen op 16 april 1969.

Dat werd trouwens een soort oefen-"heen-en-terug", want in november van datzelfde jaar trok België naar Mexico. Na de nederlaag in Brussel (2-0) door goals van Wilfried Puis en Paul Van Himst nam El Tri revanche (1-0), als ideale voorbereiding op zijn WK... waar de twee landen elkaar opnieuw zouden tegenkomen.

1970, 1986, 1998: Mexico, een Belgische nachtmerrie op het WK

In 1970 belandt België namelijk in groep A, die van het gastland - Mexico dus. Voor meer dan 100.000 toeschouwers, een aantal dat in 2026 uiteraard niet meer gehaald zal worden, zelfs al staat het Estadio Azteca er nog altijd, gingen de Rode Duivels van Raymond Goethals opnieuw onderuit (1-0).

Pas 16 jaar later kruisen België en Mexico opnieuw de degens... en opnieuw is dat in Mexico, op een WK. Hoewel de Duivels later in het toernooi de halve finales halen en daarmee beter doen dan Mexico (uitgeschakeld in de kwartfinales), eindigt die eerste wedstrijd op 1-2 (met een goal van Erwin Vandenbergh), voor 110.000 fans!





De onderlinge balans staat dan 3-1 in het voordeel van Mexico. In 1990 wordt er nog een oefenmatch georganiseerd in Brussel: een knappe dubbele van Marc Degryse en een goal van Bruno Versavel leveren de Rode Duivels een mooie 3-0-zege op.

Het noodlottig gelijkspel op WK 1998 in Frankrijk

Terug naar het WK, voor een match die iets frisser in het geheugen zit en tot vandaag (en dus ook tot dinsdag in Chicago) de enige blijft die niet in België of Mexico werd gespeeld: dat spectaculaire Mexico-België op het WK 1998 in Bordeaux.

Een wedstrijd die de mannen van Georges Leekens nooit hadden mogen weggeven. Met 11 tegen 10 én met twee doelpunten voorsprong leek alles onder controle: Pavel Pardo kreeg logischerwijs rood na een tackle langs achter op Borkelmans, Marc Wilmots scoorde twee keer op zijn typische manier... maar België maakte het niet af, en daarna werd ook Gert Verheyen uitgesloten. Garcia zette een penalty om en vervolgens zorgde Mexicaanse held Blanco voor de 2-2: België geraakte niet voorbij de groepsfase.

Een laatste spektakelstuk, voor het WK 2018

De balans stond dus op 3 zeges tegen 2 en één gelijkspel voor een nieuwe confrontatie tussen beide landen, bijna twintig jaar later. Enkele maanden voor het WK 2018 ontving België Mexico op 10 november 2017. De gouden generatie zat toen op haar top: Courtois, Vermaelen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Tielemans, Lukaku, Hazard... ze begonnen allemaal aan de wedstrijd - net als Boyata en Ciman achterin.

Toen al was de defensie het grote werkpunt van Roberto Martinez, en dat bleek nog maar eens toen Hirving Lozano (die er deze week niet bij is) kort na rust in enkele minuten zijn tweede goal maakte als antwoord op de 2-1 van Lukaku.

Romelu Lukaku zorgde in de 70e minuut voor 3-3, waardoor België nog ontsnapt, maar de onderlinge balans blijft tot vandaag: 3 Belgische zeges, 2 Mexicaanse, en 2 gelijke spelen, tussen de twee landen die dinsdag in Chicago tegenover elkaar staan.