Rode Duivels U17 onder Vermant naar EK: speler Anderlecht maakt het verschil

Foto: © photonews

De Belgische U17 heeft dinsdag ook haar derde en laatste wedstrijd in de groepsfase gewonnen. De grote doelstelling - het EK halen - is op die manier ook meteen bereikt. En zo ziet de toekomt er goed uit.

Na hun knappe prestatie tegen Servië hebben de Belgische U17 dinsdag ook hun derde en laatste wedstrijd in de groepsfase gewonnen. Daardoor hebben ze ook meteen hun ticket voor het EK te strikken. 

Speler RSC Anderlecht maakt het verschil

De wedstrijd werd gespeeld in de Servische hoofdstad Belgrado, waar de jonge Rode Duivels Cyprus met 1-0 versloegen. Jayden Onia Seke (83e), speler van RSC Anderlecht, maakte in de slotminuten het enige doelpunt.

Het U17-EK vindt deze zomer plaats in Estland van 25 mei tot 7 juni, en de Belgen zijn erbij. De troepen van bondscoach Sven Vermant versloegen Zwitserland (2-1) en vervolgens Servië (4-3), het gastland van de groep, in hun eerste twee wedstrijden.

EK in Estland eind mei

Daarmee waren ze al zeker van de winst in deze kwalificatiegroep en van het EK-ticket (enkel voor de groepswinnaar). Ze verzekerden zich ook van deelname aan het U17-Wereldkampioenschap in november, dat in Qatar wordt gespeeld.


Na de zege tegen Cyprus winnen de Belgen hun groep met het maximum van negen op negen. Acht landen nemen deel aan de eindfase van het EK. Estland is als organisator automatisch geplaatst. De loting is gepland voor volgende week donderdag (9 april).

