Waarom we Romelu Lukaku in topvorm nodig hebben op het WK

De Rode Duivels waren goed bij schot tegen de Verenigde Staten en wonnen met 2-5 tegen Team USA. Toch maken een aantal statistieken duidelijk dat een Romelu Lukaku in vorm toch zeer belangrijk kan zijn voor de Belgen. En daar moeten we richting WK op hopen.

Romelu Lukaku is stilaan terug in vorm aan het komen. Fysiek is hij hersteld, maar bij de Rode Duivels speelde hij niet mee tijdens de interlandbreak in de Verenigde Staten. Hij lijkt zich te willen focussen op de komende paar maanden richting WK.

Romelu Lukaku heeft speelminuten nodig

Dan moet er wel meer gespeeld worden door Big Rom. Bij Napoli wordt hij momenteel gepasseerd door coach Conté, waardoor het met oog op dat WK nog spannend gaat worden of hij de nodige speelminuten gaat krijgen.

Want los van de vijf goals die de Belgen scoorden in de Verenigde Staten hebben we Lukaku altijd en overal nodig. Als we kijken naar het aantal gescoorde doelpunten door Belgen in hun competities – zonder strafschoppen meegerekend – is het triest gesteld.

Zelfs Brandon Mechele staat in de top-10

In onze competitie duiken zoals geweten geen absolute topschutters op voorlopig en ook in het buitenland is dat niet het geval. Mika Godts is momenteel met veertien doelpunten voor Ajax Amsterdam alles wel beschouwd het beste bij schot.

Op nummer twee vinden we … Mathis Suray van Go Ahead Eagles met dertien doelpunten. Daarna volgen Vermant (11), Heymans (9) en Vanaken (9) in de stand. Trossard zit aan zeven goals, net als Heynen. Zelfs Brandon Mechele staat met zes goals nog in de top-10 – veelzeggend.