Waarom we Romelu Lukaku in topvorm nodig hebben op het WK

Waarom we Romelu Lukaku in topvorm nodig hebben op het WK
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels waren goed bij schot tegen de Verenigde Staten en wonnen met 2-5 tegen Team USA. Toch maken een aantal statistieken duidelijk dat een Romelu Lukaku in vorm toch zeer belangrijk kan zijn voor de Belgen. En daar moeten we richting WK op hopen.

Romelu Lukaku is stilaan terug in vorm aan het komen. Fysiek is hij hersteld, maar bij de Rode Duivels speelde hij niet mee tijdens de interlandbreak in de Verenigde Staten. Hij lijkt zich te willen focussen op de komende paar maanden richting WK.

Romelu Lukaku heeft speelminuten nodig

Dan moet er wel meer gespeeld worden door Big Rom. Bij Napoli wordt hij momenteel gepasseerd door coach Conté, waardoor het met oog op dat WK nog spannend gaat worden of hij de nodige speelminuten gaat krijgen.

Want los van de vijf goals die de Belgen scoorden in de Verenigde Staten hebben we Lukaku altijd en overal nodig. Als we kijken naar het aantal gescoorde doelpunten door Belgen in hun competities – zonder strafschoppen meegerekend – is het triest gesteld.

Zelfs Brandon Mechele staat in de top-10

In onze competitie duiken zoals geweten geen absolute topschutters op voorlopig en ook in het buitenland is dat niet het geval. Mika Godts is momenteel met veertien doelpunten voor Ajax Amsterdam alles wel beschouwd het beste bij schot.

Op nummer twee vinden we … Mathis Suray van Go Ahead Eagles met dertien doelpunten. Daarna volgen Vermant (11), Heymans (9) en Vanaken (9) in de stand. Trossard zit aan zeven goals, net als Heynen. Zelfs Brandon Mechele staat met zes goals nog in de top-10 – veelzeggend.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Ajax
België
Romelu Lukaku
Mika Godts
Brandon Mechele

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 29
PSV PSV 04/04 Utrecht Utrecht
Telstar Telstar 04/04 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 04/04 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Excelsior Excelsior 04/04 NEC NEC
Ajax Ajax 04/04 FC Twente FC Twente
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 05/04 Zwolle Zwolle
Heerenveen Heerenveen 05/04 Heracles Heracles
FC Volendam FC Volendam 05/04 Feyenoord Feyenoord
NAC NAC 05/04 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam

Nieuwste reacties

Nelchior Nelchior over Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger' filip.dhose filip.dhose over Wordt alles omgewoeld? KAA Gent dreigt met juridische stappen: "Grote slaagkans" Venom#13 Venom#13 over Nainggolan reageert op dreigende gevangenisstraf: "Ze gaan me toch geen 5 jaar geven voor 100.000 euro?" Venom#13 Venom#13 over 'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht' rinus michels rinus michels over Deur open voor Zulte Waregem & co? Thorgan Hazard heeft meer nodig dan statistieken Dondervlieg Dondervlieg over 'Rode Duivel gepasseerd door Rudi Garcia ... maar wel gegeerd wild in Italië én Premier League' Vital Verheyen Vital Verheyen over Kampioen van Eerste Amateur plots niet meer naar Challenger Pro League? Laatste woord lijkt niet gezegd w-b forever w-b forever over Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's ETR1 ETR1 over Lorin Parys spreekt als CEO van de Pro League: "Dat is een illusie" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Situatie nu écht licht ontvlambaar: Napoli komt met ferm statement over Romelu Lukaku Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved