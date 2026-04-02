Anderlecht kan nog zwaar langs de kassa passeren: 6 miljoen euro op komst bij toptransfer?

RSC Anderlecht kan komende zomer mogelijk opnieuw langs de kassa passeren dankzij Bart Verbruggen. De voormalige doelman van paars-wit staat nadrukkelijk in de belangstelling van Tottenham Hotspur.

Volgens Engelse media lijkt een vertrek bij Brighton & Hove Albion steeds realistischer. Verbruggen geniet interesse van meerdere clubs en zou bij Tottenham een belangrijke optie zijn voor onder de lat.

Voor Anderlecht is dat uitstekend nieuws. De Brusselaars bedongen bij zijn transfer een doorverkooppercentage van 15 procent op de meerwaarde. Verbruggen vertrok destijds voor zo’n 20 miljoen euro richting Engeland.

Dat betekent dat paars-wit flink kan meegenieten bij een nieuwe toptransfer. Als Verbruggen bijvoorbeeld voor 60 miljoen euro verkocht wordt, kan Anderlecht nog eens ongeveer 6 miljoen euro opstrijken.

Bij Tottenham lonkt bovendien een hereniging met Roberto De Zerbi, die recent werd aangesteld als trainer. De Italiaan werkte eerder al samen met Verbruggen bij Brighton en kent zijn kwaliteiten dus door en door.



Toch is een transfer nog niet vanzelfsprekend. Tottenham moet eerst het behoud verzekeren in de Premier League, want de club bengelt momenteel net boven de degradatiestreep. Pas daarna kan een eventuele topdeal rond Verbruggen echt concreet worden.