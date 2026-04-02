Anderlecht kan nog zwaar langs de kassa passeren: 6 miljoen euro op komst bij toptransfer?

Anderlecht kan nog zwaar langs de kassa passeren: 6 miljoen euro op komst bij toptransfer?
RSC Anderlecht kan komende zomer mogelijk opnieuw langs de kassa passeren dankzij Bart Verbruggen. De voormalige doelman van paars-wit staat nadrukkelijk in de belangstelling van Tottenham Hotspur.

Volgens Engelse media lijkt een vertrek bij Brighton & Hove Albion steeds realistischer. Verbruggen geniet interesse van meerdere clubs en zou bij Tottenham een belangrijke optie zijn voor onder de lat.

Voor Anderlecht is dat uitstekend nieuws. De Brusselaars bedongen bij zijn transfer een doorverkooppercentage van 15 procent op de meerwaarde. Verbruggen vertrok destijds voor zo’n 20 miljoen euro richting Engeland.

Dat betekent dat paars-wit flink kan meegenieten bij een nieuwe toptransfer. Als Verbruggen bijvoorbeeld voor 60 miljoen euro verkocht wordt, kan Anderlecht nog eens ongeveer 6 miljoen euro opstrijken.

Tottenham wil Bart Verbruggen binnenhalen

Bij Tottenham lonkt bovendien een hereniging met Roberto De Zerbi, die recent werd aangesteld als trainer. De Italiaan werkte eerder al samen met Verbruggen bij Brighton en kent zijn kwaliteiten dus door en door.


Toch is een transfer nog niet vanzelfsprekend. Tottenham moet eerst het behoud verzekeren in de Premier League, want de club bengelt momenteel net boven de degradatiestreep. Pas daarna kan een eventuele topdeal rond Verbruggen echt concreet worden.

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

22:30
Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

18:00
4
🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

23:00
🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

22:00
Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

21:40
2
Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

21:20
1
Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

20:30
Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

20:38
🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

21:00
Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

17:30
2
Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

20:00
Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

19:30
8
Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

19:00
🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

18:30
Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

15:00
🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

16:00
5
Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

17:01
1
Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

15:30
SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

16:30
1
Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

14:30
19
Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

12:30
6
Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

13:30
23
"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

11:30
8
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

14:00
2
Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

10:00
6
OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

13:01
1
"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

12:00
3
Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

11:00
1
📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

10:30
Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

09:30
9
Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

09:00
1
Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

08:20
7
Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

08:40
4
🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

07:00
57
KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk" Interview

KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk"

06:30
'Vincent Kompany wil voormalig Anderlecht-doelman naar München halen als opvolger van Neuer'

'Vincent Kompany wil voormalig Anderlecht-doelman naar München halen als opvolger van Neuer'

04/04
2

