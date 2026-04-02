Fuzz rond match Seraing - Kortrijk na brand: Beerschot mengt zich in de debatten

Het laatste woord is nog niet gezegd over de wedstrijd tussen Seraing en Kortrijk. Ook Beerschot heeft zich inmiddels geroerd in de zaak bij het BAS. De Mannekes zijn nog in een felle strijd verwikkeld met Kortrijk om de tweede plaats.

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond had beslist dat de wedstrijd RFC Seraing - KV Kortrijk wordt toegekend aan KV Kortrijk met een forfaitscore. Door de 0-3 deden De Kerels een prima zaak in de strijd om promotie.

KV Kortrijk kreeg de drie punten van de Belgische voetbalbond, maar ...

"De club richt nu de blik vooruit en kijkt uit naar een sportieve verderzetting van de competitie in de komende weken", klonk het bij De Kerels. Voor Kortrijk was het na de brand in Seraing al meteen duidelijk dat ze de drie punten wilden en zouden eisen.

Seraing was het daar echter niet mee eens en trok naar het BAS. Daardoor kan het zijn dat de wedstrijd mogelijk toch nog zou moeten worden gespeeld en blijft de strijd om de tweede plaats - die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de Jupiler Pro League - zeer spannend.

Ook Beerschot roert zich nu in de zaak bij het BAS

Seraing gaat de strijd niet alleen aan, zo blijkt nu. Ook Beerschot heeft zich tussenkomende partij gesteld in de zaak rond de wedstrijd tussen Seraing en Kortrijk. Dat weet Het Nieuwsblad te melden op donderdagnamiddag.



Op dit moment staat Beerschot met 60 punten uit 30 wedstrijden tweede, terwijl Kortrijk derde staat met 58 punten uit 28 wedstrijden - dat worden er 61 als ze de drie punten van de match tegen Seraing alsnog krijgen. Kortrijk moet nog onder meer op bezoek bij kampioen Beveren.