"Iets waar ik de voorbije jaren vaak van wakker lag": speler van KV Kortrijk schudt ploeg wakker

KV Kortrijk staat op een zucht van een terugkeer naar de Jupiler Pro League. Maar de promotie is nog altijd geen feit voor de West-Vlamingen.

Van Landschoot schudt aan de boom

KV Kortrijk verloor de voorbije weken de nodige punten, waardoor het zichzelf stevig in de voet schoot met het oog op de promotie naar de Jupiler Pro League.

De ruime voorsprong die het had op de eerste achtervolger verdween als sneeuw voor de zon, waardoor het nog spannend wordt de komende wedstrijden.

Jellert Van Landschoot droomt als geen ander om de stap naar het hoogste niveau te zetten. Na de nederlaag tegen Club NXT nam hij het woord tijdens de teammeeting en dat liet blijkbaar de nodige indruk na.

“Ik ben de eerste om te lachen en voor de sfeer te zorgen, maar op dat moment ben ik rechtgestaan omdat ik nog iets wilde zeggen”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. Al geeft hij grif toe dat hij eigenlijk twijfelde om dat te doen.

Positieve reacties

“Ik wilde duidelijk maken wat het betekent om, ondanks meer dan 250 wedstrijden op de teller, nog nooit op het allerhoogste niveau te hebben gespeeld. Die honger bij mij is misschien groter dan bij wie dan ook”, gaat hij verder.





Als kind had hij niet de droom om voor Barcelona of Real Madrid te spelen. “Maar wel om eerste klasse te halen. Dat is iets waar ik de voorbije jaren vaak van wakker lag. Na het gesprek kreeg ik veel positieve reacties van de groep, iets wat ik niet had verwacht”, besluit hij.