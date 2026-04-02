Kapitein Brecht Dejaegere zegt hoe hij aankijkt tegen dossier van match tegen Seraing

KV Kortrijk speelt vanavond tegen Jong KAA Gent. Het ideale moment om de rug te rechten na de smadelijke nederlaag tegen Francs Borains vlak voor de interlandbreak.

Nederlaag tegen Francs Borains doorgespoeld

De zware 4-1-nederlaag tegen Francs Borains kwam bijzonder hard aan. Dat vertelt aanvoerder Brecht Dejaegere die de bewuste wedstrijd geblesseerd aan de kant bleef.

“Het was een héél pijnlijke nederlaag”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “We moeten vooral naar onszelf kijken, want het was gewoon niet goed genoeg. Een ander excuus is er niet.”

Op verplaatsing is het al het hele seizoen erg moeilijk. Vanavond volgt de volgende opdracht, in eigen huis tegen Jong KAA Gent.

“Jong Gent is voor mij de beste belofteploeg. In de heenwedstrijd hebben ze het ons knap lastig gemaakt (KVK kwam 2-0 achter, red.), maar uiteindelijk wonnen we wel verdiend”, gaat de captain verder.

Spelen tegen Seraing?

Maar alle ogen zijn gericht op het dossier Seraing. KVK won met forfaitcijfers nadat brand uitbrak in het stadion van Seraing, maar de kans is groot dat de match toch zal gespeeld worden. Op 7 april doet het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) een uitspraak.





“Ik heb de groep gevraagd om daar niet mee bezig te zijn. Het speelt zich boven ons hoofd af”, is het oordeel van Dejaegere heel erg duidelijk. “Wij moeten onze job op het veld doen. Iedereen moet gewoon het beste van zichzelf blijven geven en het maximum eruit halen.”