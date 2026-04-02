Karetsas gaat niet het pad van De Bruyne en Kompany volgen: "Direct naar een ploeg voor eindwinst in CL"

Konstantinos Karetsas heeft geschiedenis geschreven in de Jupiler Pro League. Met een geschatte marktwaarde van 35 miljoen euro is het toptalent van KRC Genk voortaan de duurste speler ooit in de Belgische competitie, volgens cijfers van Transfermarkt.

De 18-jarige middenvelder zag zijn waarde stijgen van 28 naar 35 miljoen euro, een indrukwekkende sprong van zeven miljoen. Daarmee staat hij nu alleen aan de top. Zijn sterke seizoen ligt aan de basis van die opmars, met een vaste basisplaats en opvallende statistieken.

Karetsas speelde al 43 wedstrijden dit seizoen en was daarin goed voor drie doelpunten en liefst achttien assists. Daarmee groeide hij uit tot een bepalende speler bij Genk, ondanks zijn jonge leeftijd. Zijn contract loopt nog tot 2029, maar alles wijst erop dat hij komende zomer een toptransfer zal maken.

“Hij zou deze zomer moeten tekenen bij een ploeg die kan meedoen voor eindwinst in de Champions League”, stelt Bart Tamsyn bij La DH. “In het verleden trokken spelers als Kevin De Bruyne en Vincent Kompany eerst naar ambitieuze clubs, maar nog niet naar de absolute top. Voor Karetsas verwachten we eerder een uitzondering.”

Karetsas is klaar voor een ploeg als Arsenal

Volgens Tamsyn speelt ook zijn profiel een grote rol in die recordwaarde. “De eerste vraag is altijd of een speler gemaakt is voor Engeland”, klinkt het. De financiële slagkracht van de Premier League zorgt er namelijk voor dat spelers daar automatisch hoger worden ingeschat.



“Concreet: een speler die 30 miljoen waard is in de Bundesliga, kan in Engeland 35 miljoen waard zijn”, besluit Tamsyn. “Voor Karetsas denken we aan een transfer naar een topclub als Arsenal FC. Als hij niet klaar zou zijn voor de Premier League, zou zijn waarde eerder rond de 32 miljoen liggen.”