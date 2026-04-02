'KRC Genk wil shoppen in Duitsland: indrukwekkende spelmaker op het oog'

Herbronnen geblazen voor KRC Genk. Het moet dit seizoen aan de slag in de Europe Play-offs en ligt ook uit de Europa League na een zware nederlaag tegen Freiburg. Ondertussen moet ook de toekomst voorbereid worden.

KRC Genk zal deze zomer meer dan waarschijnlijk een aantal sterkhouders verliezen. Er wordt nadrukkelijk aan de mouw getrokken van Kos Karetsas en ook onder meer Zakaria El Ouahdi lijkt klaar voor stevige stap hogerop.

KRC Genk wil shoppen in 2. Bundesliga

Ondertussen werden wel de opties in de contracten van Camara, Kayembé en Kapers gelicht. En er wordt ook al gedacht aan mogelijke versterking uit andere hoek. En uit andere landen, want het vizier wordt gericht op Duitsland.

Volgens BILD wordt namelijk geaasd op Youssef Ben Said. Dat is een spelmaker van nauwelijks zestien jaar oud die momenteel grote sier maakt bij Hannover 96 - het team waar Club Brugge ene Tresoldi ging wegplukken.

Wordt Youssef Ben Said van Hannover 96 een koopje voor KRC Genk?

Youssef Ben Said is momenteel jeugdinternational bij de U17 van Tunesië en maakt indruk bij de U17 van Hannover 96. Hij lijkt daarmee ook steeds dichter te komen bij de A-kern dat strijdt om promotie in de 2. Bundesliga.



De marktwaarde van Youssef Ben Said is onbekend omdat hij nog geen 18 jaar is, maar mogelijk zijn er de nodige miljoenen nodig om hem te kunnen overtuigen. De speler is echter einde contract en kan daardoor een koopje worden.