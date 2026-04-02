DONE DEAL: KRC Genk komt met stevig statement en bindt drie spelers langer aan zich

KRC Genk moet dit seizoen via de Europe Play-offs Europees voetbal proberen af te dwingen. Ondertussen maken ze wel al werk van de toekomst. Te beginnen met het lichten van een aantal opties in contracten, waardoor spelers langer onder zeil blijven.

"KRC Genk heeft de optie in het contract van Joris Kayembe gelicht. De Congolese Belg arriveerde in de zomer van 2023 in Genk en tekende toen een contract voor 3 seizoenen met de optie op nog één extra seizoen."

"Kayembe speelde ondertussen al 110 wedstrijden in blauw en wit", aldus KRC Genk op haar webstek. Joris Kayembé is op die manier nu tot juni 2027 onder zeil bij de Limburgers, waardoor ze deze zomer opnieuw een sterkere onderhandelingspositie hebben.

Daar blijft het echter niet bij, laat Genk weten: "Ook in de schaduw wordt verder gebouwd aan de toekomst. KRC Genk lichtte ook de opties in de contracten van Ali Camara en Wout Kapers, die actief zijn bij Jong Genk."

"Camara was eind vorig jaar nog één van de Belgische smaakmakers op het WK U17 in Qatar. Kapers is een jonge linksachter, met offensieve kwaliteiten", wordt aan twee jeugdspelers ook een nieuw contract gegeven.





"Dat bewees hij eerder deze week door in de EK kwalificatie campagne met de nationale U18 tegen Slovenië een vrije trap heerlijk binnen te krullen. Beide spelers krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen in de Challenger Pro League."