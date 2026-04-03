Dender maakt zich sterk: "Als we zo blijven spelen gaan we ons redden"

FCV Dender EH staat er niet al te goed voor. Bij de start van de Relegation Play-offs moeten ze liefst dertien(!) punten zien in te halen om de barragewedstrijden nog te voorkomen. Mathematisch kan het nog, maar ...

FCV Dender EH lijkt op weg naar een barragewedstrijd tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League. Wordt dat Beerschot, Lommel, eventueel toch nog Kortrijk of nog een andere ploeg uit de top-6 in 1B? Dat zal nog moeten blijken.

Wat moet Dender doen in de Relegation Play-offs?

Technisch gezien kan Dender de barragewedstrijd nog ontlopen. Dan zal het tegen La Louvière, Zulte Waregem en Cercle Brugge wel 18 op 18 moeten gaan pakken, zo lijkt het wel. En mogelijk weten ze op 12 april al dat ze de barragewedstrijden moeten spelen.

De vraag is dan ook hoe Dender de Relegation Play-offs gaat aanvatten. Vol voor zes overwinningen gaan? Vertrouwen tanken? Of toch al wat experimenteren om het duel in de barrages op de best mogelijke manier voor te bereiden?

Dender blijft geloven in de goede afloop

"We zetten stappen en ondanks de pijn en frustratie moeten we gewoon blijven verder doen. Zolang het mathematisch kan zullen we werken om de barrages te vermijden", aldus Yannick Ferrera in zijn analyse na de nederlaag tegen Gent.



"En de dag dat het mathematisch wordt gaan we ons voorbereiden op die barragewedstrijden", houdt hij ook al rekening met het plan B - het tegendeel doen zou ook naïef zijn. Maar hij blijft positief en gezien het geleverde spel van de voorbije weken (en maanden) mag dat misschien ook wel: "Als we zo blijven spelen, gaan we erin blijven."