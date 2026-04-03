Slecht én goed nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

Bayern München trekt zaterdag niet op volle sterkte naar Freiburg. Vincent Kompany moet puzzelen zonder Harry Kane, maar krijgt tegelijk wel goed nieuws met de terugkeer van een volledig fitte Manuel Neuer.

Bayern München neemt het zaterdagnamiddag op tegen SC Freiburg, de club die KRC Genk uitschakelde in de Europa League. Vincent Kompany deelde vrijdag op zijn persconferentie al mee dat zijn ploeg de verplaatsing niet op volle sterkte zal maken.

Der Rekordmeister moet het namelijk zonder Harry Kane doen. De Engelse spits keerde licht geblesseerd terug van de interlandbreak. Hij heeft last van de enkel en zal dus niet in de selectie worden opgenomen.

"Het is niet ideaal, want ik had hem er graag bij gehad tegen Freiburg", vertelde Kompany volgens de clubmedia. Ook spits Nicolas Jackson zal er vanwege een schorsing niet bij zijn. De Belgische trainer zal dus oplossingen moeten zoeken.

"De invulling van die rol is bij ons heel flexibel", vertelde hij. "We kunnen spelen met twee spitsen, met twee nummers tien of met een profiel dat tussen nummer tien en spits inzit. Het mooie is dat we genoeg aanvallers hebben die in de zestien kunnen opduiken."

Maar Kompany kreeg ook goed nieuws te horen. Zo keert Manuel Neuer helemaal fit terug naar de selectie. "Manu is honderd procent fit. Wat hij deze week op training heeft laten zien, lag op hetzelfde niveau als zijn beste dagen."