Vincent Kompany doet het opnieuw en vergelijkt Bayern-speler met Kevin De Bruyne

Vincent Kompany blijft bijzonder onder de indruk van Michael Olise. Daags voor het duel met Freiburg sprak de Bayern-coach opnieuw lovend over zijn winger, die hij zelfs blijft linken aan Kevin De Bruyne.

Bayern München neemt het zaterdagnamiddag op tegen SC Freiburg in de Bundesliga. Daags voor de wedstrijd sprak coach Vincent Kompany met de pers. Op zijn persconferentie benadrukte hij nogmaals het belang van Michael Olise.

"Zijn ingesteldheid is wat hem zo bijzonder maakt", haalde Kompany de loftrompet boven. "Zoals ik al een paar keer heb gezegd: hij is een jongen die met enorm veel aandacht voor details werkt, en die ook gefrustreerd raakt wanneer iets niet voor honderd procent lukt."

Vincent Kompany vergelijkt Michael Olise opnieuw met Kevin De Bruyne

"Maar als coach word je daardoor ook uitgedaagd, omdat je zelf op het allerhoogste niveau moet denken. Tegelijk is het natuurlijk makkelijker als je een speler hebt die op dat niveau ook voortdurend aan zichzelf werkt", gaat Kompany verder.

In het verleden zette de Belgische trainer hem al eens naast Kevin De Bruyne. Dat doet hij nu opnieuw. "Ik heb hem altijd vergeleken met Kevin De Bruyne — dat is wat ik telkens in hem meen te zien."

"Wat Michael doet, de manier waarop hij trapt, dribbelt, met links én rechts uit de voeten kan… dat heb ik volgens mij al eerder bij een speler gezien. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog beter zal worden en Bayern in de toekomst ook nog beter zal maken", besluit Kompany op de clubwebsite.