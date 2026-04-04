Ongelooflijk: Kompany en Bayern München realiseren in extremis onwaarschijnlijke comeback

Bayern München heeft zaterdag op spectaculaire wijze drie punten gepakt op het veld van SC Freiburg. De ploeg van Vincent Kompany leek op weg naar averij, maar sloeg in de slotfase alsnog hard toe.

Zaterdagnamiddag ging het Bayern München van Vincent Kompany op bezoek bij SC Freiburg, de club die KRC Genk uitschakelde in de Europa League. Ook de club uit Beieren had het allesbehalve gemakkelijk.

Na een kwartier spelen ontsnapten de bezoekers aan een achterstand na een onwaarschijnlijke misser van Treu. Na zo'n halfuur spelen werd echt duidelijk dat Bayern moeilijkheden had. Manuel Neuer moest zijn ploeg al enkele keren rechthouden.

Het bleef tot op slag van rust wachten voor de troepen van Vincent Kompany eens gevaarlijk konden zijn. We gingen uiteindelijk met een 0-0-tussenstand de pauze in. Kompany had veel werk. Na een kwartier bezinnen had Bayern weinig geleerd uit de eerste helft, de club kon niet slechter beginnen aan de tweede periode. Manzambi werkte na nog geen minuut spelen de 1-0 tegen de touwen.

Freiburg bleef gewoon de beste ploeg en na enkele missers kon Höler de voorsprong verdubbelen. Zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd werkte Tom Bischof op heerlijke wijze de aansluitingstreffer binnen.

Bayern München van Vincent Kompany forceert in extremis onwaarschijnlijke comeback

Bayern leek af te stevenen op een eerste nederlaag sinds januari, maar bleef pushen. En dat betaalde zich uiteindelijk ook uit: linksachter Bischof scoorde zijn tweede doelpunt van de namiddag, maar daar bleef het niet bij.



Lennart Karl, die al goed was voor een assist bij het eerste doelpunt, kon Bayern in extremis nog de drie punten bezorgen: op aangeven van Davies scoorde hij de 2-3 in minuut 99. Op deze manier realiseerde Der Rekordmeister een onwaarschijnlijke comeback.

Het spel van Bayern stelde niet gerust, maar op mentaal vlak moet dit een serieuze opsteker zijn, ook richting de titel. Dinsdag trekt Vincent Kompany met zijn spelers naar Real Madrid voor de kwartfinales van de Champions League.