Cristiano Ronaldo wordt beschuldigd van matchfixing: "Met eerlijke arbitrage maken we kans, maar ..."

Het is hommeles in Saoedi-Arabië. En stevige hommeles, zoveel is duidelijk. Cristiano Ronaldo moet kampioen worden, zo lijkt het volgens de concurrentie. Er wordt zelfs over matchfixing gesproken.

Al Nassr - het team van Cristiano Ronaldo - is op weg naar de titel. Ze hebben momenteel twee punten meer dan Al Hilal en vier punten meer dan Al Ahli SC. Die laatste ploeg verloor deze midweek punten tegen Al Fayha.

Matchfixing in Saoedi-Arabië?

En daar is heel wat over te doen. Topschutter Ivan Toney is het helemaal beu. Hij spreekt daarbij grote woorden uit en wijst naar Cristiano Ronaldo himself als mogelijke spil in een verhaal van matchfixing door de arbitrage.

"Wie profiteert van dit gelijkspel? De ploeg die we aan het achtervolgen zijn", verwees Toney in zijn interview na de wedstrijd naar Al Nassr en CR7. In het verleden werd Toney zelf in opspraak gebracht door gokken, nu kijkt hij naar anderen.

Met goede arbitrage maken we nog kans, maar ...

"Hij hield de bal vast met twee handen. Wat wil je nog meer? We wilden erover praten met de arbitrage, maar hij zei dat we onze focus moesten leggen op de Aziatische Champions League. Moet ik hier dieper op ingaan?"

"Ik denk dat ik dan in de problemen kan komen. Maar het is gewoon zo. In het begin van het seizoen was dit een strafschop en nu plots niet meer. Ik hoop dat we nog wat faire wedstrijden krijgen," aldus nog Toney. 

