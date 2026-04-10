Heel opvallende transfer voor wereldster Neymar in de maak

Een opvallend transferverhaal tekent zich af rond Neymar. De Braziliaanse vedette geniet concrete interesse uit de MLS, waar FC Cincinnati de eerste stappen heeft gezet om zijn komst te verkennen.

De Amerikaanse club nam al contact op met het kamp van Neymar om zijn interesse te peilen. Daarbij werd niet alleen gepolst naar een mogelijke overstap, maar ook naar de financiële voorwaarden die nodig zouden zijn om een deal van dit kaliber te realiseren.

Opvallend is dat Neymar momenteel nog onder contract ligt bij Santos FC tot eind 2026. De Braziliaan verlengde onlangs nog zijn verblijf bij zijn jeugdclub, waardoor een transfer op korte termijn niet evident lijkt.

Beslissing over Neymar zijn toekomst na het WK

Bovendien zou een eventuele beslissing over zijn toekomst pas na het WK van 2026 genomen worden. Of Neymar daar effectief nog een rol speelt bij Brazilië, is onzeker, want sinds 2023 werd hij niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg.

Ook blessureleed speelt momenteel een rol. De aanvaller miste de voorbije weken actie door knieproblemen en onderging tijdens de interlandbreak een ingreep. Zijn focus ligt nu vooral op fit geraken richting het komende WK.



Toch blijft de interesse uit de Verenigde Staten een belangrijk signaal. De MLS wil de competitie aantrekkelijker maken door zoveel mogelijk vedetten te verleiden. Wordt Neymar de volgende?