Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record
Vincent Kompany blijft indrukwekkend presteren bij Bayern München. Onze landgenoot breekt nu een doelpuntenrecord dat 54 jaar lang standgehouden heeft. Een prestatie om zéér trots op te zijn.

Bayern München ging zaterdag op speeldag 29 van de Bundesliga op bezoek bij laagvlieger FC St. Pauli. Door de nederlaag van Borussia Dortmund kon Der Rekordmeister een reuzestap zetten naar de titel, maar het kon ook een doelpuntenrecord breken uit het seizoen 1971/72.

In dat seizoen trof Bayern onder impuls van de legendarische Gerd Müller 101 keer raak in de Bundesliga. Maar Kompany en zijn mannen braken dat record vandaag door met 0-5 te gaan winnen bij St. Pauli.

Goretzka breekt het record

Jamal Musiala evenaarde het record door Bayern na nog geen tien minuten op voorsprong te brengen. Het was uiteindelijk Leon Goretzka die met de 0-2 het 102e doelpunt van het seizoen van Bayern maakte. Olise zorgde nog voor de 0-3 en Nicolas Jackson voor de 0-4 en de 0-5. Bayern heeft zo al 105 doelpunten gescoord dit seizoen.

De adelbrieven van Kompany in Beieren worden zo alleen maar indrukwekkender. Met twaalf punten voorsprong op Dortmund staat hij op een zucht van de titel. Bovendien laat hij zijn ploeg bij wijlen oogstrelend voetbal op de mat leggen.


In de Champions League is Bayern na de 1-2-zege in de kwartfinales bij Real Madrid voor velen ook uitgegroeid tot de grote favoriet. De Beker met de Grote Oren zou Kompany nog wat onsterfelijker maken in de Allianz Arena.

Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

22:46
Bundesliga

 Speeldag 29
FC Augsburg FC Augsburg 2-2 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-1 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC St. Pauli FC St. Pauli 0-5 Bayern München Bayern München
1. FC Köln 1. FC Köln 12/04 Werder Bremen Werder Bremen
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 12/04 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 12/04 Freiburg Freiburg

