Spanning loopt hoog op: Real Madrid trekt harde lijn na nieuwe rel

Bij Real Madrid is de maat vol. Na het 1-1 gelijkspel tegen Girona FC ligt de Spaanse topclub opnieuw overhoop met de arbitrage én de voetbalbond.

In de slotfase van de wedstrijd werd Real een strafschop onthouden na een fase met Kylian Mbappé. Binnen de club was men het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter, en vooral het uitblijven van VAR-ingrijpen zorgde voor grote frustratie.

De woede gaat echter verder dan één wedstrijd. Volgens Spaanse media heeft Real Madrid zelfs beslist om afstand te nemen van overlegmomenten met de Spaanse bond. Clubdirecteur José Ángel Sánchez liet verstek gaan bij een belangrijke vergadering over het scheidsrechtersbeleid.

De relatie tussen Real en de bond zou intussen zwaar bekoeld zijn. Binnen de club groeit het gevoel dat fouten kunnen gebeuren, maar dat ze in dit geval niet rechtgezet werden. Een structurele hervorming van de arbitrage lijkt volgens hen noodzakelijk.

Ook analisten wijzen op de complexiteit van de fase. Oud-scheidsrechter José Iturralde González stelt dat het om een strafschop ging, maar dat de VAR volgens de huidige richtlijnen niet mocht tussenkomen.



Sportief kan het puntenverlies zware gevolgen hebben. Met nog zeven speeldagen te gaan dreigt Real Madrid verder achterop te raken in de titelstrijd, zeker als FC Barcelona zijn voorsprong verder uitdiept. De clash tussen beide ploegen later dit seizoen kan zo nog extra geladen worden.