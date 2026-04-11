Spanning loopt hoog op: Real Madrid trekt harde lijn na nieuwe rel

Spanning loopt hoog op: Real Madrid trekt harde lijn na nieuwe rel

Bij Real Madrid is de maat vol. Na het 1-1 gelijkspel tegen Girona FC ligt de Spaanse topclub opnieuw overhoop met de arbitrage én de voetbalbond.

In de slotfase van de wedstrijd werd Real een strafschop onthouden na een fase met Kylian Mbappé. Binnen de club was men het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter, en vooral het uitblijven van VAR-ingrijpen zorgde voor grote frustratie.

De woede gaat echter verder dan één wedstrijd. Volgens Spaanse media heeft Real Madrid zelfs beslist om afstand te nemen van overlegmomenten met de Spaanse bond. Clubdirecteur José Ángel Sánchez liet verstek gaan bij een belangrijke vergadering over het scheidsrechtersbeleid.

Real Madrid wil niets meer te maken hebben met de arbitrage en de Spaanse voetbalbond

De relatie tussen Real en de bond zou intussen zwaar bekoeld zijn. Binnen de club groeit het gevoel dat fouten kunnen gebeuren, maar dat ze in dit geval niet rechtgezet werden. Een structurele hervorming van de arbitrage lijkt volgens hen noodzakelijk.

Ook analisten wijzen op de complexiteit van de fase. Oud-scheidsrechter José Iturralde González stelt dat het om een strafschop ging, maar dat de VAR volgens de huidige richtlijnen niet mocht tussenkomen.


Sportief kan het puntenverlies zware gevolgen hebben. Met nog zeven speeldagen te gaan dreigt Real Madrid verder achterop te raken in de titelstrijd, zeker als FC Barcelona zijn voorsprong verder uitdiept. De clash tussen beide ploegen later dit seizoen kan zo nog extra geladen worden.

La Liga
Real Madrid
Girona FC

Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal

Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal

20:15
LIVE: Club Brugge gaat met Jackers onder de lat op zoek naar de leidersplaats, ook één wijziging bij STVV Live

LIVE: Club Brugge gaat met Jackers onder de lat op zoek naar de leidersplaats, ook één wijziging bij STVV

19:50
Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht"

Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht"

20:00
'Opvallende transfer van Neymar hangt mogelijk af van ... ex-speler Cercle Brugge'

'Opvallende transfer van Neymar hangt mogelijk af van ... ex-speler Cercle Brugge'

19:30
Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren

Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren

19:00
Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière

Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière

17:53
Anderlecht lijkt dan toch goud in handen te hebben: "Hij is gemaakt voor grote dingen"

Anderlecht lijkt dan toch goud in handen te hebben: "Hij is gemaakt voor grote dingen"

17:30
Rode Duivels nog altijd in onzekerheid, al wil FIFA geen rekening houden met een plan B

Rode Duivels nog altijd in onzekerheid, al wil FIFA geen rekening houden met een plan B

17:00
16-jarige RSCA Future-aanvaller hoopt op zijn eerste A-ploegminuten

16-jarige RSCA Future-aanvaller hoopt op zijn eerste A-ploegminuten

16:30
Wel een heel bijzonder protest van supporters: "Geen worsten en bier!" - En de reden is ook bizar

Wel een heel bijzonder protest van supporters: "Geen worsten en bier!" - En de reden is ook bizar

16:00
1
Arsenal lijdt héél pijnlijke nederlaag en geeft Manchester City hoop

Arsenal lijdt héél pijnlijke nederlaag en geeft Manchester City hoop

15:39
Drama in Zwitserland: duel met Julien Duranville moet uitgesteld worden

Drama in Zwitserland: duel met Julien Duranville moet uitgesteld worden

15:30
Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken

Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken

15:00
2
Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen

Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen

14:30
6
Superster wil terugkeren uit zijn interlandpensioen om op het WK 2026 te spelen

Superster wil terugkeren uit zijn interlandpensioen om op het WK 2026 te spelen

14:00
1
Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord

Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord

13:30
31
Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!"

Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!"

13:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/04: Epolo

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/04: Epolo

12:00
Boskamp spaart Anderlecht niet en vreest nieuw rampscenario

Boskamp spaart Anderlecht niet en vreest nieuw rampscenario

12:20
Franse club denkt aan Standard-kapitein Matthieu Epolo: Rouches hopen op 10 miljoen euro

Franse club denkt aan Standard-kapitein Matthieu Epolo: Rouches hopen op 10 miljoen euro

12:00
3
STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

11:20
LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

10:45
Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

11:02
Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

10:31
2
Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

10:00
9
KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

09:30
Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

09:00
4
Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

08:40
1
Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

08:20
1
Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

08:00
Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

07:40
25
Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

23:00
2
Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

07:20
Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig"

Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig"

07:00
3
Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

06:30
Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

22:44
2

La Liga

 Speeldag 31
Real Madrid Real Madrid 1-1 Girona FC Girona FC
Real Sociedad Real Sociedad 3-3 Alaves Alaves
Elche CF Elche CF 1-0 Valencia CF Valencia CF
Barcelona Barcelona 4-1 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Sevilla Sevilla 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
Osasuna Osasuna 12/04 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 12/04 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Celta De Vigo Celta De Vigo 12/04 Real Oviedo Real Oviedo
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 12/04 Villarreal Villarreal
Levante Levante 13/04 Getafe Getafe

