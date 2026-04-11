Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren

Het blijft Igor Thiago voor de wind gaan in de Premier League. De spits was zaterdag opnieuw trefzeker en blijft hoge ogen gooien over het Kanaal. Maxim De Cuyper moest daarentegen opnieuw toekijken vanaf de bank.

Thiago had voor speeldag 32 al 19 doelpunten gemaakt in de Premier League en is daarmee tweede in de topschutterstand. Enkel ene Erling Haaland doet beter. Thiago kroop vandaag echter wat dichter bij de Noor in de topschutterstand.

Thiago scoort zijn 20ste en 21ste goal in de Premier League

De Braziliaan en Brentford namen het thuis op tegen Everton, een andere middenmotor. Thiago mocht al snel juichen toen hij zijn team na drie minuten op voorsprong trapte vanaf de stip: 1-0.

Everton sloeg net voor het halfuur terug via Beto: 1-1. Dat was meteen ook de ruststand. Thiago bracht Brentford – met het nodige geluk – echter opnieuw op voorsprong. The Bees leken de zege over de streep te trekken, maar een laat doelpunt van Dewsbury-Hall besliste daar anders over: 2-2.

Thiago komt zo op 21 doelpunten in de Premier League. Haaland scoorde er al 22, maar komt morgen nog in actie met City op het veld van Chelsea. Eerder deze maand had Thiago ook al gescoord voor Brazilië in het gewonnen oefenduel tegen Kroatië.



Maxim De Cuyper, die andere ex-Bruggeling in de Premier League, bleef dan weer negentig minuten op de bank tegen Burnley. De linksachter zag hoe zijn team de drie punten pakte via een dubbelklapper van de Nederlander Mats Wieffer.