Lorenz Lomme
| Reageer
Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren
Foto: © photonews
Word fan van Brighton! 15

Het blijft Igor Thiago voor de wind gaan in de Premier League. De spits was zaterdag opnieuw trefzeker en blijft hoge ogen gooien over het Kanaal. Maxim De Cuyper moest daarentegen opnieuw toekijken vanaf de bank.

Thiago had voor speeldag 32 al 19 doelpunten gemaakt in de Premier League en is daarmee tweede in de topschutterstand. Enkel ene Erling Haaland doet beter. Thiago kroop vandaag echter wat dichter bij de Noor in de topschutterstand.

Thiago scoort zijn 20ste en 21ste goal in de Premier League

De Braziliaan en Brentford namen het thuis op tegen Everton, een andere middenmotor. Thiago mocht al snel juichen toen hij zijn team na drie minuten op voorsprong trapte vanaf de stip: 1-0.

Everton sloeg net voor het halfuur terug via Beto: 1-1. Dat was meteen ook de ruststand. Thiago bracht Brentford – met het nodige geluk –  echter opnieuw op voorsprong. The Bees leken de zege over de streep te trekken, maar een laat doelpunt van Dewsbury-Hall besliste daar anders over: 2-2.

Thiago komt zo op 21 doelpunten in de Premier League. Haaland scoorde er al 22, maar komt morgen nog in actie met City op het veld van Chelsea. Eerder deze maand had Thiago ook al gescoord voor Brazilië in het gewonnen oefenduel tegen Kroatië.


Maxim De Cuyper, die andere ex-Bruggeling in de Premier League, bleef dan weer negentig minuten op de bank tegen Burnley. De linksachter zag hoe zijn team de drie punten pakte via een dubbelklapper van de Nederlander Mats Wieffer.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Brighton
Maxim De Cuyper

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 32
West Ham Utd West Ham Utd 4-0 Wolverhampton Wolverhampton
Arsenal Arsenal 1-2 Bournemouth Bournemouth
Brentford Brentford 2-2 Everton Everton
Burnley Burnley 0-2 Brighton Brighton
Liverpool FC Liverpool FC 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 12/04 Tottenham Tottenham
Nottingham Forest Nottingham Forest 12/04 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 12/04 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 12/04 Manchester City Manchester City
Manchester United Manchester United 13/04 Leeds United Leeds United

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord Venom#13 Venom#13 over STVV - Club Brugge: - Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Westerlo: 1-2 Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje" rinus michels rinus michels over Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig" rinus michels rinus michels over Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!" stephen king stephen king over Cercle Brugge - La Louvière: 3-0 André Coenen André Coenen over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League Swakken Swakken over Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved