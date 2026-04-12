"Een complete grap": Philippe Clement krijgt ferme klap met Norwich City

Foto: © photonews

Het was derbydag op Carrow Road voor de Canaries van Norwich City, in het kader van de 42e speeldag in de Championship. Een overwinning had de Belg en zijn ploeg in de running gehouden voor een droom van de Premier League.

Geen mirakel voor Philippe Clement en Norwich, dat in eigen huis verloor van Ipswich Town, dat zo de East Anglia-derby naar zich toetrok. Philogene zette de bezoekers al vroeg op voorsprong vanop strafschop (11e), waarna Hirst diep in de extra tijd van de eerste helft ook de 0-2 maakte.

De Belg had zijn spelers nochtans gewaarschuwd voor verslapping na de sterke reeks in de competitie, maar uiteindelijk bleek Ipswich deze namiddag efficiënter. "Het is moeilijk om een derby te verliezen en we weten hoe belangrijk die is voor onze supporters en voor ons allemaal", analyseerde Clement bij Norwich TV.

"We zijn goed aan de wedstrijd begonnen, maar kregen al snel die penalty tegen, en die was gewoon een complete grap. De aanvaller dook op onze speler, die hem zelfs niet raakte. Dus ja, ik ben heel gefrustreerd over die pure schwalbe", vervolgde de ex-trainer van Club Brugge.

De ploeg van Clement bood stevig weerwerk aan de nummer twee

"Ik had meer verwacht van Ipswich. Ze hebben de hele match afgezien. Wij hadden het balbezit, lieten de bal goed rondgaan, maar we waren vandaag niet beslissend genoeg. We waren niet meedogenloos op de belangrijke momenten en namen niet de juiste beslissingen in de cruciale fases. Dat is wat ons vandaag ontbrak", aldus Clement.


Met nog vier speeldagen te gaan verstevigt Ipswich zijn tweede plaats achter leider Coventry. Norwich staat negende en volgt nu al op tien punten van de top zes, die recht geeft op de play-offs voor promotie naar de Premier League.

The Championship

 Speeldag 42
West Bromwich West Bromwich 0-0 Millwall Millwall
QPR QPR 0-0 Bristol City Bristol City
Coventry City Coventry City 0-0 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Norwich City Norwich City 0-2 Ipswich Town Ipswich Town
Charlton Athletic Charlton Athletic 1-2 Preston North End Preston North End
Southampton Southampton 2-1 Derby County Derby County
Leicester City Leicester City 0-1 Swansea Swansea
Sheffield United Sheffield United 2-1 Hull City Hull City
Middlesbrough Middlesbrough 0-1 Portsmouth Portsmouth
Oxford Utd Oxford Utd 2-0 Watford Watford
Stoke City Stoke City 1-1 Blackburn Blackburn
Birmingham City Birmingham City 13:00 Wrexham Wrexham

