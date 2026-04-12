Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!

Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!
Foto: Nicolas Darimont

RFC Luik deed wat het moest doen en won met 0-2 op het veld van de U23 van Gent. De Promotie-play-offs zijn nu een feit.

Tijdens zijn sterke seizoensstart zag RFC Liège de Promotion Play-offs steeds dichterbij komen. Ook in mindere periodes hielden de Rood-Blauwen de blik op het doel. In de kalender stond één datum met stip aangeduid: de laatste speeldag tegen Eupen, een echte finale tegen de rechtstreekse concurrent voor een plaats in de top 6.

Maar door de 3-3 van de Pandas tegen Beerschot kreeg Liège plots de kans om die zesde plek al veilig te stellen zonder die fameuze finale te moeten spelen. Dan moest het wel winnen tegen de U23 van Gent. Gaëtan Englebert bleef op zijn hoede voor de beste beloftenploeg van de reeks, die dit seizoen al 45 spelers gebruikte.

Zijn boodschap kwam luid en duidelijk aan. Na tien minuten profiteerde Alexis Lefebvre al van een grote Gentse fout om de score te openen. Dat doelpunt bleef de hele eerste helft op het bord staan, waardoor de bezoekers met 0-1 gingen rusten.

RFC Liège veel minder naïef

In de tweede helft had Liège nog geen 20 seconden nodig om de Gentse defensieve nonchalance af te straffen na een 3-tegen-2. Alexis Lefebvre bleef ijzig kalm, maakte zijn tweede van de avond en zette zo de deur naar de overwinning wagenwijd open.

Ondanks een reactie van de jonge Buffalo’s bleef RFC Liège tot het einde stevig overeind en stelde het zijn plaats in de top 6 veilig. De mannen uit Rocourt spelen dus de Promotion Play-offs tegen Beerschot en Lommel, terwijl Patro Eisden en Eupen volgende week op afstand zullen strijden om het laatste ticket. De troepen van Stijn Stijnen hebben daarbij een bonus van één punt.

2e klasse

 Speeldag 33
Eupen Eupen 3-3 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Lierse SK Lierse SK
SK Beveren SK Beveren 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Francs Borains Francs Borains 2-2 Jong Genk Jong Genk
KAA Gent KAA Gent 0-2 Luik FC Luik FC

