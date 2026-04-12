Vincent Kompany verkoopt ex-JPL-coach pandoering met Bayern: Blessin haalt hard uit naar eigen ploeg

Alexander Blessin kreeg met St. Pauli een stevige tik te verwerken tegen Bayern München. Na afloop was de ex-coach van Union SG vooral gefrustreerd over hoe zijn ploeg de tegendoelpunten weggaf.

Alexander Blessin verliet Union SG in de zomer van 2024. Toen ging hij voor een avontuur bij St. Pauli in Duitsland. Op die manier kon hij ook dichter bij zijn vrouw zijn, die getroffen werd door een ruggenmerginfarct.

De Duitsers is nog steeds coach van St. Pauli en moet er dit seizoen alles aan doen om het behoud te verzekeren. Een gemakkelijke opdracht is het niet. Dit weekend ging de club met 0-5 onderuit tegen het Bayern München van Vincent Kompany.

Blessin ergert zich aan pijnlijke fouten tegen Bayern München

"Dat eerste doelpunt was absoluut te vermijden. We hadden daar vooraf nog op gewezen: Musiala komt altijd naar binnen, dan ligt de ruimte open en dekken wij dat niet goed af", vertelde Blessin na afloop. "Dan loop je eigenlijk meteen achter de feiten aan."

"Daarna kregen we zelf nog een kans en bewogen we ook best goed, maar als je de tegenstander zes, zeven, acht meter ruimte geeft, dan is dat gewoon veel te veel. Dat mag niet gebeuren, zeker niet al na acht minuten. Toch erger ik me nog meer aan die andere doelpunten."

"Bij de tweede verliezen we de bal veel te makkelijk in de opbouw, en dat is helemaal niet typisch St. Pauli. Als je niet weet wat je moet doen, trap die bal dan gewoon de tribune in. Die drie goals doen echt pijn, want dat mag simpelweg niet gebeuren", besluit een geïrriteerde Blessin.



Lees ook... Kompany heeft waanzinning record te pakken met Bayern: dit heeft hij erover te zeggen›

Momenteel staat St. Pauli op de 16e plaats in het klassement met 25 punten. Wolfsburg, dat 17e staat en zo ook de eerste degradatieplek inneemt, telt 21 eenheden in de stand. Het worden nog spannende weken voor Blessin en zijn troepen.