'Ex-smaakmaker van Westerlo mag volop dromen van Europese toptransfer'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Kent u Nene Dorgeles nog? De aanvaller speelde kort voor KVC Westerlo, mag nu dromen van een transfer naar een topcompetitie.

Nene Dorgeles speelde in het seizoen 2022/23 voor KVC Westerlo (uitgeleend door RB Salzburg). Hij liet zich toen opmerken met 13 goals en 4 assists over alle competities heen. Zeker geen onaardige statistieken.

Nene Dorgeles naar Duitsland, Frankrijk of Engeland?

RB Salzburg verkocht hem in de zomer van 2025 aan het Turkse Fenerbahçe. Met die overgang was toen 18 miljoen euro gemoeid. 

Bij de Turkse topclub doet de 23-jarige aanvaller het uitstekend. Hij was er al goed voor 11 goals en 10 assists in 37 wedstrijden. En dat levert Nene Dorgeles volgens transferexpert Ekrem Konur nu interesse op uit enkele topcompetities.

Concreet zouden met Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund twee clubs uit de Bundesliga interesse tonen. Daarnaast worden ook Olympique Marseille en enkele Premier League-clubs (niet bij naam) genoemd.


Nene Dorgeles mag zo dus dromen van een mooie transfer naar een grote competitie. Fenerbahçe mikt naar verluidt op 35 miljoen euro voor de speler, die nog vastligt tot midden 2030.

