Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany

Bayern München heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League na zijn straffe comeback tegen Real Madrid. Maar niet enkel goed nieuws: Vincent Kompany zal de heenwedstrijd tegen PSG moeten missen.

Vincent Kompany is tegen Real Madrid door alle emoties gegaan. Uiteindelijk eindigde de avond in extase, dankzij twee verlossende goals na de uitsluiting van Eduardo Camavinga. Maar tussendoor was er ook woede… en die zal hem nu de heenmatch van de halve finale tegen PSG kosten.

Nadat hij eerder al had gezegd dat een schorsing na drie gele kaarten wat te streng is, liep hij zelf tegen zijn derde waarschuwing van het toernooi aan. Daardoor zal hij bij de volgende wedstrijd niet op de bank mogen zitten.

De kaart te veel voor Kompany

Vince the Prince kreeg geel omdat hij te hevig protesteerde bij scheidsrechter Slavko Vincic na de 2-3 van Kylian Mbappé. In de actie die aan de beslissende counter voorafging, werd Josip Stanisic hard geraakt door Antonio Rüdiger. De scheidsrechter floot geen fout, terwijl Rüdiger zich daarna ook nog richtte tot zijn Bayern-tegenstander op de grond.

Een woedende Kompany liet vervolgens iets te nadrukkelijk zijn ongenoegen blijken. Eerder had hij in de competitiefase al geel gekregen tegen Arsenal (1-3) en PSV Eindhoven (2-1).

Of hij zich dan maar in een wasmand naar de kleedkamer laat smokkelen, zoals José Mourinho ooit deed? Die kans lijkt klein. Wat wel vaststaat: Vincent Kompany zit er in de terugwedstrijd op 6 mei in München gewoon weer bij.