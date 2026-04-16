Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Vincent Kompany komt met scherpe reactie na schorsing in Champions League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany schreef woensdagavond geschiedenis met Bayern München, maar hield aan de spectaculaire avond tegen Real Madrid ook een flinke domper over. De Belgische coach mist de heenmatch tegen PSG en is helemaal niet akkoord met de kaart die hij kreeg.

Bayern München kon woensdagavond doorstoten naar de halve finale van de Champions League door Real Madrid uit te schakelen. Het werd 4-3 in de Allianz Arena, terwijl de Duitsers ook de heenwedstrijd wonnen.

Een fenomenale prestatie van de Belgische trainer en zijn troepen, al verliep niet alles volgens plan. Kompany zal de heenwedstrijd van de halve finale tegen PSG missen omdat hij tegen Real een gele kaart te veel pakte.

Kompany begrijpt weinig van kaart en haalt fase met Rüdiger aan

Hij reageerde volgens de scheidsrechter te fel toen Mbappé de 3-2 scoorde terwijl Bayern-verdediger Stanisic nog op de grond lag na een charge van Rüdiger. "Ik denk ook niet dat die beslissing de juiste was", vertelde Kompany na afloop.

"Als je kijkt naar wat er op het veld gebeurt, hoeveel mensen aan het protesteren zijn en wat er wordt gezegd. Ik probeer altijd respectvol te blijven, en dat was hier ook zo. Het is voor mij normaal dat ik daar iets van zeg. Onze speler ligt op de grond en hij geeft hem dan bijna een high five", gaat Kompany verder over Rüdiger.

"Ik hou van hem als verdediger, ik zou exact hetzelfde doen", aldus de T1 van Bayern. "We begrijpen elkaar, maar het is volkomen normaal dat ik daar iets van zeg. En die gele kaart kwam voor mij veel te snel."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Real Madrid
Vincent Kompany

Meer nieuws

Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 4-3 Real Madrid Real Madrid

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond Stigo12 Stigo12 over "Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen Stigo12 Stigo12 over 'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland' Stigo12 Stigo12 over 'Arne Slot wil Mohamed Salah vervangen door oud Feyenoord-bekende' franchi franchi over Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg Andreas2962 Andreas2962 over En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' Vital Verheyen Vital Verheyen over Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen Stigo12 Stigo12 over Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder' malinezer malinezer over KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved