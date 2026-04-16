Vincent Kompany komt met scherpe reactie na schorsing in Champions League

Vincent Kompany schreef woensdagavond geschiedenis met Bayern München, maar hield aan de spectaculaire avond tegen Real Madrid ook een flinke domper over. De Belgische coach mist de heenmatch tegen PSG en is helemaal niet akkoord met de kaart die hij kreeg.

Bayern München kon woensdagavond doorstoten naar de halve finale van de Champions League door Real Madrid uit te schakelen. Het werd 4-3 in de Allianz Arena, terwijl de Duitsers ook de heenwedstrijd wonnen.

Een fenomenale prestatie van de Belgische trainer en zijn troepen, al verliep niet alles volgens plan. Kompany zal de heenwedstrijd van de halve finale tegen PSG missen omdat hij tegen Real een gele kaart te veel pakte.

Kompany begrijpt weinig van kaart en haalt fase met Rüdiger aan

Hij reageerde volgens de scheidsrechter te fel toen Mbappé de 3-2 scoorde terwijl Bayern-verdediger Stanisic nog op de grond lag na een charge van Rüdiger. "Ik denk ook niet dat die beslissing de juiste was", vertelde Kompany na afloop.

"Als je kijkt naar wat er op het veld gebeurt, hoeveel mensen aan het protesteren zijn en wat er wordt gezegd. Ik probeer altijd respectvol te blijven, en dat was hier ook zo. Het is voor mij normaal dat ik daar iets van zeg. Onze speler ligt op de grond en hij geeft hem dan bijna een high five", gaat Kompany verder over Rüdiger.

Lees ook... Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage›

"Ik hou van hem als verdediger, ik zou exact hetzelfde doen", aldus de T1 van Bayern. "We begrijpen elkaar, maar het is volkomen normaal dat ik daar iets van zeg. En die gele kaart kwam voor mij veel te snel."