Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen

Brandon Morren
Vincent Kompany heeft woensdagavond Belgische geschiedenis geschreven in de Champions League. Met Bayern München schakelde hij Real Madrid uit, waarna vooral trots overheerste bij de Belgische coach.

Vincent Kompany is sinds woensdagavond de eerste Belgische trainer ooit in de halve finale van de Champions League. Bayern München won met 4-3 van Real Madrid en zo werd het in totaal 6-4 over de twee wedstrijden heen.

Het was een match waar veel om te doen was, ook nadien ontstonden er heel wat discussies, vooral vanwege de rode kaart voor Real-speler Camavinga. Na de wedstrijd vielen er nog heel wat kaarten, onder andere rood voor Arda Güler.

"Er zaten veel emoties in deze wedstrijd", vertelde de Belgische trainer na afloop volgens de clubmedia. "We hadden veel balbezit en het gevoel dat we nog een doelpunt konden maken. Maar zij zijn ongelooflijk snel en gevaarlijk — tegen Real Madrid kan je nooit helemaal ontspannen."

Kompany geniet van veerkracht Bayern na historische avond tegen Real

"Ik vond dat de jongens vanavond mentaal heel sterk waren", gaat Kompany verder. "Ik ben trots dat we twee keer zijn teruggekomen. De fans hebben ons geholpen, en je had altijd het gevoel dat de ploeg nog zou terugkomen."

"Je krijgt zulke momenten omdat je daar het hele seizoen naartoe hebt gewerkt. Het belangrijkste voor mij is dit: de jongens verdienden het om vanavond zonder schrik te spelen. Dat kan je niet alleen zeggen, je moet het ook tonen. En dat hebben ze gedaan."

Lees ook... Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany

Nu zal Bayern het in de halve finale opnemen tegen PSG. "Vaak zijn het details die bepalen of we winnen of verliezen. Wat voor mij vooral telt, is dat we na de match niet achterblijven met de vraag: waar was dat nu eigenlijk voor nodig? Maar wel met het gevoel dat we alles hebben gegeven", besluit Vincent Kompany.

Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany

Toptransfer op komst voor Noah Sadiki? 'Premier League-clubs staan in de rij'

Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond

KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening

Belgen jagen op halve finales in Europa: dit mag u vanavond verwachten

"Hij was de beste": Braziliaanse voetballegende haalt bijzondere herinnering op aan ex-Rode Duivel

'Arne Slot wil Mohamed Salah vervangen door oude Feyenoord-bekende'

FC Barcelona is woedend en kondigt nieuwe stappen aan na Champions League-uitschakeling

"Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen

WK-favoriet krijgt stevige klap: topspits moet geblesseerd afzeggen

🎥 Wat doet hij nu?! Neuer schenkt Real Madrid 0-1 in cadeauverpakking

'STVV houdt zijn hart vast: sterkhouder mogelijk out voor KAA Gent'

Vincent Kompany stelt zich luidop vragen bij één "strenge" regel in de Champions League

Toni Kroos legt uit hoe Real Madrid Bayern München alsnog kan uitschakelen

'Ex-smaakmaker van Westerlo mag volop dromen van Europese toptransfer'

Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen"

Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record

Nijpend probleem op deze positie? Marc Wilmots heeft al twee spelers op de radar

Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

Ex-speler Charleroi en Standard (met zoon bij Anderlecht) kent verdict na vijf jaar juridische strijd

Op naar het ultieme titelduel? Dit is uw favoriet ... of verandert u deze week van mening?

Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

Tegen Italië in plaats van Iran op het WK? Bondscoach is wel héél helder

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 4-3 Real Madrid Real Madrid

