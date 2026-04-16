Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen

Vincent Kompany heeft woensdagavond Belgische geschiedenis geschreven in de Champions League. Met Bayern München schakelde hij Real Madrid uit, waarna vooral trots overheerste bij de Belgische coach.

Vincent Kompany is sinds woensdagavond de eerste Belgische trainer ooit in de halve finale van de Champions League. Bayern München won met 4-3 van Real Madrid en zo werd het in totaal 6-4 over de twee wedstrijden heen.

Het was een match waar veel om te doen was, ook nadien ontstonden er heel wat discussies, vooral vanwege de rode kaart voor Real-speler Camavinga. Na de wedstrijd vielen er nog heel wat kaarten, onder andere rood voor Arda Güler.

"Er zaten veel emoties in deze wedstrijd", vertelde de Belgische trainer na afloop volgens de clubmedia. "We hadden veel balbezit en het gevoel dat we nog een doelpunt konden maken. Maar zij zijn ongelooflijk snel en gevaarlijk — tegen Real Madrid kan je nooit helemaal ontspannen."

Kompany geniet van veerkracht Bayern na historische avond tegen Real

"Ik vond dat de jongens vanavond mentaal heel sterk waren", gaat Kompany verder. "Ik ben trots dat we twee keer zijn teruggekomen. De fans hebben ons geholpen, en je had altijd het gevoel dat de ploeg nog zou terugkomen."

"Je krijgt zulke momenten omdat je daar het hele seizoen naartoe hebt gewerkt. Het belangrijkste voor mij is dit: de jongens verdienden het om vanavond zonder schrik te spelen. Dat kan je niet alleen zeggen, je moet het ook tonen. En dat hebben ze gedaan."



Lees ook... Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany›

Nu zal Bayern het in de halve finale opnemen tegen PSG. "Vaak zijn het details die bepalen of we winnen of verliezen. Wat voor mij vooral telt, is dat we na de match niet achterblijven met de vraag: waar was dat nu eigenlijk voor nodig? Maar wel met het gevoel dat we alles hebben gegeven", besluit Vincent Kompany.