KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Frédéric Frans slaagde er in een half jaar tijd in om Jong KV Mechelen te verzekeren van het behoud. Zijn volgende opdracht ligt bij zusterclub Helmond Sportin de Keuken Kampioen Divisie, waar hij hoofdtrainer wordt.

Nieuwe uitdaging voor Frans

Helmond Sport wordt het eerste buitenlandse avontuur als trainer voor Frédéric Frans. Hij kijkt al enkele weken enorm uit naar deze nieuwe uitdaging die hij lange tijd moest stilhouden voor het grote publiek.

Daar ligt gigantisch veel werk op tafel. “Ik ga een nieuwe staf en een nieuwe spelersgroep mogen samenstellen. Ik wil vooral mikken op jongens die samen met mij de spirit in deze club naar een hoger niveau kunnen tillen”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Niet veel volk mee uit Mechelen

Frans wilde graag enkele mensen uit de staf van Jong KV Mechelen meenemen, maar daar heeft de club een stokje voor gestoken. “De club heeft er echter voor gekozen om de continuïteit hier binnen KV Mechelen de voorrang te geven. Daar toon ik uiteraard begrip voor.”

De screening voor zijn staf zal dus in Nederland gebeuren, maar over de spelers is nog geen definitief verdict gevallen. “Ook wat betreft de spelers zijn er een paar die ik graag zou meenemen. Het zijn jongens die ik ken en waar ik vertrouwd mee ben.”

Win-win-situatie

Beide ploegen kunnen uit de nieuwe functie van Frans hun voordeel halen. “Namen kan ik nog niet lossen, maar er zijn zeker gesprekken aan de gang. Het zou niet alleen voor die jongens, maar ook voor KV Mechelen een gunstige situatie kunnen zijn”, besluit Frans.

Na het beëindigen van zijn spelerscarrière in 2023 startte Frans als coach bij de beloften van Beerschot, waar hij één seizoen werkte voordat hij in 2024 hoofdtrainer werd bij Sporting Hasselt. Daar leidde hij de ploeg naar een sterke derde plaats in de hoogste amateurklasse, wat hem in 2025 een overstap opleverde naar RWDM Brussels, zijn eerste functie als proftrainer. Zijn periode bij RWDM eindigde in december 2025, waarna hij in januari 2026 de belofteploeg van KV Mechelen overnam.

Samenwerking tussen KV Mechelen en Helmond Sport

KV Mechelen en Helmond Sport werken sinds enkele jaren samen in een strategisch partnerschap dat beide clubs moet versterken. De samenwerking richt zich vooral op talentontwikkeling, waarbij jonge spelers van KV Mechelen de kans krijgen om in de Nederlandse Eerste Divisie waardevolle speelminuten op te doen.

Voor Helmond Sport betekent dit een stabiele instroom van gemotiveerde, goed opgeleide spelers die het sportieve niveau kunnen verhogen. Daarnaast wisselen de clubs kennis uit op het gebied van scouting, data-analyse en jeugdopleiding, waardoor beide organisaties professioneler kunnen groeien.

De samenwerking gaat verder dan enkel spelers: ook trainers en stafleden profiteren van gedeelde expertise en gezamenlijke projecten. Door de krachten te bundelen creëren KV Mechelen en Helmond Sport een duurzaam model dat sportieve ambities ondersteunt.

