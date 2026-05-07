Brandon Morren
🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën
Het eerste seizoen van Anthony Moris in Saudi-Arabië loopt stilaan op zijn einde. Hoewel hij er zelf weinig aan kon doen, zal het doelpunt dat hij deze week slikte hem nog lang blijven achtervolgen.

Toen de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, keerde Anthony Moris tijdelijk terug naar België. Intussen staat hij opnieuw onder de lat bij Al-Khaleej, waar hij vorige zomer een contract voor twee seizoenen tekende. In deze slotfase van het seizoen heeft zijn ploeg nog weinig om voor te spelen: als elfde in de stand, op achttien clubs, staat Al-Khaleej op veilige afstand van zowel de top als de degradatieplaatsen.

Dinsdag trof het wel een ploeg die nog alles te winnen heeft. Al-Hilal begon de speeldag met twee punten achterstand op het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo, leider in de Saudi Pro League, met nog drie wedstrijden te gaan.

Ze hielden Al-Hilal lange tijd in bedwang en kwamen na tien minuten zelfs op voorsprong, voor Sergej Milinković-Savić na een corner van Ruben Neves gelijkmaakte. Een kwartier voor tijd stond het nog altijd 1-1. Tot die fase die achteraf veel stof deed opwaaien.

Anthony Moris kon zijn ogen niet geloven

Na een lange bal die eigenlijk eenvoudig onder controle leek, aarzelde verdediger Pedro Rebocho eerst nog, maar daarna sloeg de paniek toe. Hij speelde de bal terug, net op het moment dat een aanvaller van Al-Hilal al in zijn rug was gedoken en Anthony Moris van dichtbij geen kans liet.

Gezien de spanning bovenin het klassement duurde het niet lang voor er complottheorieën opdoken. Sommigen beweerden al snel dat de fout van de verdediger misschien niet echt een fout was. Zo wijzen bepaalde mensen op een verdachte armbeweging van de speler richting zijn tegenstander, alsof hij hem uitnodigde om diep te gaan. Ook het gebaar van een staflid, dat met zijn vingers geld leek uit te beelden om de blunder van zijn speler te verklaren, bleef niet onopgemerkt. Voor velen was dat genoeg om te suggereren dat de wedstrijd vervalst was. Anthony Moris kon er in elk geval allerminst mee lachen: hij was razend na zo’n tegendoelpunt en pakte in de nasleep zelfs nog geel.

