WK-LIVE 22/6
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
We zagen hem nog nooit zo zenuwachtig... Bondscoach Rudi Garcia voelt de druk en legt uit...
We zagen hem letterlijk nog nooit zo zenuwachtig. De match was nog maar begonnen of Rudi Garcia sprong al op en neer en ijsbeerde voor zijn dugout. De druk zit er goed op, al wou hij dat na de match niet toegeven. Nochtans was die na 90 minuten voetbal weer nog wat groter geworden. (Lees meer)
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