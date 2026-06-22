WK-LIVE 22/6

Redactie
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

We zagen hem nog nooit zo zenuwachtig... Bondscoach Rudi Garcia voelt de druk en legt uit...

We zagen hem nog nooit zo zenuwachtig... Bondscoach Rudi Garcia voelt de druk en legt uit...

We zagen hem letterlijk nog nooit zo zenuwachtig. De match was nog maar begonnen of Rudi Garcia sprong al op en neer en ijsbeerde voor zijn dugout. De druk zit er goed op, al wou hij dat na de match niet toegeven. Nochtans was die na 90 minuten voetbal weer nog wat groter geworden. (Lees meer)

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Canada Canada 6-0 Qatar Qatar
Mexico Mexico 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Australië Australië
Schotland Schotland 0-1 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 5-1 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 2-1 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 0-0 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 0-4 Japan Japan
Spanje Spanje 4-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 03:00 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 19:00 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 23:00 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 23/06 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 23/06 Algerije Algerije
Portugal Portugal 23/06 Oezbekistan Oezbekistan
Engeland Engeland 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Kroatië Kroatië
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