Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst
Foto: © photonews
Word fan van Duitsland! 103

Bayern München kreeg woensdag een flinke dreun te verwerken met de uitschakeling tegen PSG, maar daags nadien volgde ook alweer positief nieuws. De Duitse topclub lijkt namelijk een belangrijke knoop te hebben doorgehakt.

Bayern München werd woensdagavond uitgeschakeld in de Champions League door PSG. De Duitse topclub speelde in eigen huis 1-1 gelijk na de 5-4-nederlaag van in de heenwedstrijd. Een bittere pil om te slikken voor Der Rekordmeister.

Zeker de manier waarop. Vincent Kompany was na afloop niet opgezet met de arbitrage nadat een handsbal geen strafschop opleverde en een andere handsbal geen tweede gele kaart voor Nuno Mendes. Vooral over die laatste fase had hij reden om te klagen.

Bayern München wil na Europese domper nu snel duidelijkheid rond Manuel Neuer

Toch is er ook goed nieuws te melden rond Bayern München, daags na de pijnlijke uitschakeling kwam transferexpert Fabrizio Romano met een groot nieuwtje. Zo meldt hij dat doelman Manuel Neuer naar alle waarschijnlijkheid gewoon bij de club blijft.

Zijn contract loopt deze zomer af bij Bayern München, maar de verwachting is dat hij snel een nieuwe overeenkomst ondertekent voor een seizoen extra. De onderhandelingen zitten in een afsluitend stadium.


Er werden doelmannen aan Bayern aangeboden, maar de club heeft aan hun makelaars laten weten dat ze van plan zijn om met Neuer door te gaan. Hij is al sinds 2011 actief bij de club en stond al 597 keer in doel bij de Duitse topclub.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Duitsland
Manuel Neuer

Meer nieuws

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

11:20
"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

11:15
OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

11:06
2
Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

10:50
Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

10:15
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

09:51
10
Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

09:15
2
OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

09:15
Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

08:50
9
Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

08:25
1
Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

08:15
Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

08:00
16
Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

07:21
2
"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

07:00
42
Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

06:30
Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

23:00
9
Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

22:30
Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

22:00
1
Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

21:20
Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

21:40
4
Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

21:00
Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede Analyse

Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede

20:40
4
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

20:20
Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

20:00
4
Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

20:05
5
"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

19:30
4
DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

19:15
2
Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

19:00
3
Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

18:00
6
KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

17:30
3
Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

17:10
🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

16:40
KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

16:20
"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

16:00
Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote Interview

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

15:30
Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren" Interview

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

14:59
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover" creve creve over "Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten Nevs Nevs over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen Alex Del Piero Alex Del Piero over Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent Stigo12 Stigo12 over Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken Stigo12 Stigo12 over Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel de zwerte maan de zwerte maan over Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede JaKu JaKu over DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved