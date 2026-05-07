Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

Bayern München kreeg woensdag een flinke dreun te verwerken met de uitschakeling tegen PSG, maar daags nadien volgde ook alweer positief nieuws. De Duitse topclub lijkt namelijk een belangrijke knoop te hebben doorgehakt.

Bayern München werd woensdagavond uitgeschakeld in de Champions League door PSG. De Duitse topclub speelde in eigen huis 1-1 gelijk na de 5-4-nederlaag van in de heenwedstrijd. Een bittere pil om te slikken voor Der Rekordmeister.

Zeker de manier waarop. Vincent Kompany was na afloop niet opgezet met de arbitrage nadat een handsbal geen strafschop opleverde en een andere handsbal geen tweede gele kaart voor Nuno Mendes. Vooral over die laatste fase had hij reden om te klagen.

Bayern München wil na Europese domper nu snel duidelijkheid rond Manuel Neuer

Toch is er ook goed nieuws te melden rond Bayern München, daags na de pijnlijke uitschakeling kwam transferexpert Fabrizio Romano met een groot nieuwtje. Zo meldt hij dat doelman Manuel Neuer naar alle waarschijnlijkheid gewoon bij de club blijft.

Zijn contract loopt deze zomer af bij Bayern München, maar de verwachting is dat hij snel een nieuwe overeenkomst ondertekent voor een seizoen extra. De onderhandelingen zitten in een afsluitend stadium.



Er werden doelmannen aan Bayern aangeboden, maar de club heeft aan hun makelaars laten weten dat ze van plan zijn om met Neuer door te gaan. Hij is al sinds 2011 actief bij de club en stond al 597 keer in doel bij de Duitse topclub.