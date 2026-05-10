📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
NAC Breda is officieel gedegradeerd uit de Eredivisie na een dramatisch seizoen waarin sportieve en juridische problemen elkaar opvolgden. De club probeerde via de rechter nog verandering te brengen in een eerdere uitslag, maar zonder succes. Dat leidde tot grote teleurstelling.

Degradatie wordt definitief na moeilijke seizoensslot

NAC Breda is na een bewogen seizoen officieel teruggezet naar de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Breda streed tot het einde tegen degradatie, maar kon de neerwaartse spiraal niet meer stoppen.

Het seizoen werd gekenmerkt door wisselvallige prestaties, een gebrek aan stabiliteit en extra druk door juridische discussies rond eerdere wedstrijden. De degradatie voelt voor veel supporters als een harde klap, zeker omdat NAC lange tijd hoop hield op behoud.

Juridische strijd rond omstreden wedstrijd

Een belangrijk kantelmoment in het seizoen was de juridische strijd rond een duel met Go Ahead Eagles. NAC stapte naar de rechter omdat het vond dat er een onregelmatigheid was geweest met een opgestelde speler.

De club vroeg om de wedstrijd ongeldig te verklaren of te laten herspelen, maar de rechter ging daar niet in mee. Volgens de beschikbare informatie bleef de oorspronkelijke uitslag gewoon staan, wat de positie van NAC in de stand verder verzwakte.

Sportieve problemen stapelen zich op

Naast de juridische kwestie bleef NAC ook sportief in zwaar weer. De ploeg kon onvoldoende punten verzamelen om zich veilig te spelen in de Eredivisie. In cruciale wedstrijden liet de ploeg punten liggen, vaak door defensieve fouten en een gebrek aan efficiëntie in de aanval.

Dat zorgde ervoor dat de degradatiestress week na week toenam. Tegen het einde van het seizoen werd duidelijk dat NAC afhankelijk was van andere resultaten, maar die vielen niet in hun voordeel uit.

De slotwedstrijd van vandaag werd tot twee keer toe stopgezet en dan volgt in Nederland automatisch het einde van de wedstrijd. De fanatieke supporters zorgden telkens voor de stopzetting van de match.

Wat met Hoefkens?

NAC leidde wel met 2-0, maar door de uitslagen op de andere velden was de uitslag van geen tel meer. Het sportieve einde van het avontuur in de Eredivisie doet ook vragen reizen over de positie van trainer Carl Hoefkens. Hij heeft nog een contract tot eind volgend seizoen, al is niet meteen duidelijk of het de bedoeling is dat hij zit zal uitdoen.

