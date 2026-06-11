De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de meest waardevolle teams op het WK

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de meest waardevolle teams op het WK
Foto: © photonews
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Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt vanavond afgetrapt. De gekende favorieten zoals Frankrijk, Spanje en Brazilië maken zich op om voor de gouden plak te strijden. Maar welk landenteam heeft de hoogste marktwaarde? En waar staat België in dat lijstje?

Transfermarkt is ook anno 2026 nog dé referentie als het op info rond contractsituaties en marktwaardes van profvoetballers komt. En de statistiekenwebsite heeft onlangs een update van de marktwaardes doorgevoerd. Moeten we er een tekening bij maken dat we dat héél interessant vinden? 

De voorbije dagen keken we met een vergrootglas naar de marktwaardes van de spelers in de Belgische Jupiler Pro League én gingen we zoek naar de meest waardevolle spelers wereldwijd. Vandaag gaan we op zoek naar de hoogste gezamenlijke waarde van de landenteams. En vooral: wat is De Nieuwe Generatie van de Rode Duivels anno 2026 waard?

Topfavoriet voor WK-winst staat helemaal bovenaan

Helemaal bovenaan staat één van de landen die als topfavoriet wordt gezien als een topfavoriet om op zondag negentien juli de FIFA World Cup Trophy - jawel, dat is de officiële naam van het kleinood - mee naar huis te nemen. Met een totale marktwaarde van maar liefst 1,52 miljard (!) euro is de selectie van Frankrijk het meeste waard van alle WK-deelnemers.

Niet alleen het podium, maar ook de volledige top vijf bestaat uit Europese landen. Engeland en Spanje staan op plaatsen twee en drie met totale marktwaardes van respectievelijk 1,36 miljard euro en 1,22 miljard euro. Ook de totale marktwaarde van Portugal gaat met 1,01 miljard euro boven de symbolische negen nullen.

Waar staan de Rode Duivels in het lijstje?

Het eerste niet-Europese landenteam is Brazilië op een zesde plaats. De Goddelijke Kanaries vertegenwoordigen een totale marktwaarde van 928 miljoen euro. Argentinië - Lionel Messi en ploegmaats hopen hun wereldtitel over De Grote Plas te verlengen - hijgen in de Braziliaanse nek met een totale marktwaarde van 782 miljoen euro.

Beide Zuid-Amerikaanse landen zijn overigens de enige twee niet-Europese landen in deze top tien. Ivoorkust is op een elfde plaats dan weer de eerste Afrikaanse vertegenwoordiger. Om Azië terug te vinden moeten we al naar Japan om een… tweeëntwintigste plaats in het klassement.

We geven voor de volledigheid hieronder de top vijftien mee:

#

NAAM

MARKTWAARDE

1.

Frankrijk

1,52 miljard euro

2.

Engeland

1,36 miljard euro

3.

Spanje

1,22 miljard euro

4.

Portugal

1,01 miljard euro

5.

Duitsland

947 miljoen euro

6.

Brazilië

928 miljoen euro

7.

Argentinië

 782 miljoen euro

8.

Nederland

754 miljoen euro

9.

Noorwegen

589 miljoen euro

10.

België

547 miljoen euro

11.

Ivoorkust

522 miljoen euro

12.

Marokko

498 miljoen euro

13.

Senegal

478 miljoen euro

14.

Turkije

473 miljoen euro

15.

Zweden

406 miljoen euro

Onze Rode Duivels vinden we nog net in de top tien terug. Leuk om weten: de gemiddelde marktwaarde van onze Rode Duivels bedraagt 21 miljoen euro. Al blijft het altijd jammer dat we onze Nederlandse buren niet achter ons kunnen houden. Oranje kampeert op een achtste plaats in het klassement.

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