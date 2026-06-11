Een remake van 2010 en een Belgische primeur: waarom Mexico - Zuid-Afrika de moeite waard is

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Een remake van 2010 en een Belgische primeur: waarom Mexico - Zuid-Afrika de moeite waard is
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Donderdagavond opent het WK 2026 officieel met Mexico - Zuid-Afrika om 21 uur Belgische tijd. Mét een Belgische primeur én een remake van de openingswedstrijd van zestien jaar geleden in Zuid-Afrika. Redenen om te kijken zijn er genoeg ...

De wedstrijd zal bij heel wat voetballiefhebbers herinneringen oproepen aan de openingsmatch van het WK 2010. Toen stonden dezelfde twee landen tegenover elkaar in het indrukwekkende Soccer City Stadium in Johannesburg.

Een uitzonderlijke sfeer tijdens de openingsmatch van het WK 2010

De match, die plaatsvond in een pas gerenoveerd stadion, werd gespeeld in een werkelijk unieke ambiance. Er hing een echte feestsfeer. De Zuid-Afrikaanse supporters waren trots dat de Wereldbeker voor het eerst in een Afrikaans land werd georganiseerd. De vuvuzela’s zorgden voor een onafgebroken, indrukwekkend lawaai. Van bij het begin tot het einde van de wedstrijd waren die lange plastic trompetten overal in het stadion te horen.

Dit is de eerste échte kwalificatie sinds 1998.

Het WK 2026 wordt het eerste voor Zuid-Afrika sinds dat WK van 2010. De Belgische bondscoach Hugo Broos is uiteraard bijzonder blij dat hij het Zuid-Afrikaanse volk opnieuw een wereldtoernooi kan laten beleven. “Dit is de eerste échte kwalificatie sinds 1998. In 2010 was Zuid-Afrika automatisch geplaatst als gastland. In het land was dat echt een enorme vreugde”, vertelde hij aan Le Vif.

Terug naar die openingsmatch van het WK 2010. Beide ploegen gingen rusten met een gelijke stand, maar tien minuten na de start van de tweede helft opende Siphiwe Tshabalala de score voor Zuid-Afrika en deed hij het Soccer City Stadium ontploffen.

De rode draad van Zuid-Afrika-Mexico op het WK 2010

De man uit Soweto verschalkte Óscar Pérez met een prachtige knal in de kruising. Na die treffer volgde een iconische viering. Enkele spelers, waaronder de doelpuntenmaker, voerden bij de cornervlag een vooraf ingestudeerde choreografie uit. Die viering werd één van de meest memorabele van het hele WK.

Mexico kwam de Zuid-Afrikaanse fans echter wat later afkoelen door op een tiental minuten van het einde van de reguliere speeltijd gelijk te maken (79e). Na een voorzet van Andrés Guardado kwam Rafael Márquez helemaal vrij in de zestien, lichtjes aan de rechterkant, en plaatste hij een schot waarmee hij Itumeleng Khune te slim af was. Enkele minuten later trof Katlego Mphela nog de paal voor Zuid-Afrika, maar uiteindelijk bleef het bij die score.

Krijgen we een gelijkaardige wedstrijd als die van 2010? Qua scenario is dat best mogelijk, maar Mexico is in dit duel wel de uitgesproken favoriet. Eén ding staat wel vast: de iconische Zuid-Afrikaanse sfeer met vuvuzela’s zal er niet bij zijn. In het mythische Estadio Azteca wordt de ambiance ongetwijfeld ook groots. Hoe dan ook is dit een wedstrijd die je als voetballiefhebber moeilijk kan laten liggen. Ze roept herinneringen op aan één van de legendarische openingsmatchen van een WK en is absoluut het bekijken waard.

Hugo Broos schrijft Belgische geschiedenis

Even terug naar België. In deze wedstrijd wordt bondscoach Hugo Broos de eerste Belgische trainer ooit die op een WK op de bank zit bij een buitenlandse nationale ploeg. Op 14 juni krijgt hij navolging van Mohamed Ouahbi, de Belgisch-Marokkaanse coach van de Marokkaanse selectie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Mexico - Zuid-Afrika live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Zuid-Afrika
Mexico

Meer nieuws

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

15:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Oosting - Kricfalusi - Erenbjerg

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Oosting - Kricfalusi - Erenbjerg

15:00
DONE DEAL: Rigaux troeft Club Brugge af voor Standard-talent

DONE DEAL: Rigaux troeft Club Brugge af voor Standard-talent

15:00
8
WK-LIVE 11/6: Kat van Bart De Wever doet voorspelling

WK-LIVE 11/6: Kat van Bart De Wever doet voorspelling

15:02
1
'Club Brugge wil miljoenen uitgeven voor Scandinavische groeibriljant'

'Club Brugge wil miljoenen uitgeven voor Scandinavische groeibriljant'

14:30
1
Deze JPL-club is al aan ... voorbereiding nieuw seizoen begonnen

Deze JPL-club is al aan ... voorbereiding nieuw seizoen begonnen

14:00
1
DONE DEAL: Joseph Oosting (ex-Antwerp) zit niet stil en heeft nieuwe job

DONE DEAL: Joseph Oosting (ex-Antwerp) zit niet stil en heeft nieuwe job

13:30
KRC Genk zou een heel mooie slag kunnen slaan

KRC Genk zou een heel mooie slag kunnen slaan

13:00
1
Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is" Interview

Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is"

11:40
3
Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

12:00
DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

11:20
8
DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

11:00
DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

10:30
2
'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

10:00
2
Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

09:15
PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

09:30
DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel

DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel

09:00
1
"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

08:30
Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt Interview

Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

07:20
DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

08:00
1
'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

07:40
1
Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

06:00
“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

06:45
9
Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

23:24
‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

23:00
1
“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

22:30
17
Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

21:15
7
Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

21:30
2
Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

22:00
3
Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

21:00
9
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

20:40
Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

20:40
1
Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

19:23
Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

19:15
2
📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

20:00
2
🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

19:45

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 21:00 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Beauvanderheyden Beauvanderheyden over Standard verliest een van zijn grootste talenten FELIX25 FELIX25 over DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken FELIX25 FELIX25 over DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller laszlo laszlo over 'Club Brugge wil miljoenen uitgeven voor Scandinavische groeibriljant' Tanker Tanker over Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie Dantie Dantie over Deze JPL-club is al aan ... voorbereiding nieuw seizoen begonnen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is" FCB vo altijd FCB vo altijd over Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart Raymond Goethals! Raymond Goethals! over KRC Genk zou een heel mooie slag kunnen slaan bompi55 bompi55 over WK-LIVE 11/6: Kat van Bart De Wever doet voorspelling Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved