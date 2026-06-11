Een remake van 2010 en een Belgische primeur: waarom Mexico - Zuid-Afrika de moeite waard is

Donderdagavond opent het WK 2026 officieel met Mexico - Zuid-Afrika om 21 uur Belgische tijd. Mét een Belgische primeur én een remake van de openingswedstrijd van zestien jaar geleden in Zuid-Afrika. Redenen om te kijken zijn er genoeg ...

De wedstrijd zal bij heel wat voetballiefhebbers herinneringen oproepen aan de openingsmatch van het WK 2010. Toen stonden dezelfde twee landen tegenover elkaar in het indrukwekkende Soccer City Stadium in Johannesburg.

Een uitzonderlijke sfeer tijdens de openingsmatch van het WK 2010

De match, die plaatsvond in een pas gerenoveerd stadion, werd gespeeld in een werkelijk unieke ambiance. Er hing een echte feestsfeer. De Zuid-Afrikaanse supporters waren trots dat de Wereldbeker voor het eerst in een Afrikaans land werd georganiseerd. De vuvuzela’s zorgden voor een onafgebroken, indrukwekkend lawaai. Van bij het begin tot het einde van de wedstrijd waren die lange plastic trompetten overal in het stadion te horen.

Dit is de eerste échte kwalificatie sinds 1998.

Het WK 2026 wordt het eerste voor Zuid-Afrika sinds dat WK van 2010. De Belgische bondscoach Hugo Broos is uiteraard bijzonder blij dat hij het Zuid-Afrikaanse volk opnieuw een wereldtoernooi kan laten beleven. “Dit is de eerste échte kwalificatie sinds 1998. In 2010 was Zuid-Afrika automatisch geplaatst als gastland. In het land was dat echt een enorme vreugde”, vertelde hij aan Le Vif.

Terug naar die openingsmatch van het WK 2010. Beide ploegen gingen rusten met een gelijke stand, maar tien minuten na de start van de tweede helft opende Siphiwe Tshabalala de score voor Zuid-Afrika en deed hij het Soccer City Stadium ontploffen.





De rode draad van Zuid-Afrika-Mexico op het WK 2010

De man uit Soweto verschalkte Óscar Pérez met een prachtige knal in de kruising. Na die treffer volgde een iconische viering. Enkele spelers, waaronder de doelpuntenmaker, voerden bij de cornervlag een vooraf ingestudeerde choreografie uit. Die viering werd één van de meest memorabele van het hele WK.

Mexico kwam de Zuid-Afrikaanse fans echter wat later afkoelen door op een tiental minuten van het einde van de reguliere speeltijd gelijk te maken (79e). Na een voorzet van Andrés Guardado kwam Rafael Márquez helemaal vrij in de zestien, lichtjes aan de rechterkant, en plaatste hij een schot waarmee hij Itumeleng Khune te slim af was. Enkele minuten later trof Katlego Mphela nog de paal voor Zuid-Afrika, maar uiteindelijk bleef het bij die score.