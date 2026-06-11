OFFICIEEL: Deze Belg is de nieuwe sportief directeur bij de Israëlische recordkampioen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Deze Belg is de nieuwe sportief directeur bij de Israëlische recordkampioen
Foto: © photonews
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Steven Vanharen is de nieuwe sportief directeur van Maccabi Tel Aviv. Op die manier staat een Belg aan de sportieve leiding van één van de grootste clubs van Israël.

Maccabi Tel Aviv heeft ondertussen het nieuws zelf wereldkundig gemaakt via de sociale kanalen. Steven Vanharen gaat aan de slag als sportief directeur van Maccabi Tel Aviv.

Vanharen geniet in België dan wel niet de grootste bekendheid, maar de bestuurder is in voetbalmiddens een klinkende naam. Onze landgenoot heeft de voorbije jaren dan ook een stevige reputatie opgebouwd als scout, assistant-coach én sportief directeur.

Vanharen was enkele jaren geleden het hoofd van het scoutingsdepartement van United World. In die holding trok hij mee aan de touwtjes bij onder meer Beerschot VA, Sheffield United en LB Châteauroux.

Maar dat is niet alles. Vanharen was eveneens de assistent van Besnik Hasi bij Legia Warschau, Olympiakos Piraeus én Al Raed Saudi Club. In 't kort: onze landgenoot verzamelde héél wat ervaring op het hoogste niveau.

Contract voor twee seizoenen in Israël

Sinds 2024 stond Vanharen aan het hoofd van ETO FC Gyor. Van welke club, horen we u denken? Wel, Vanharen leidde de bescheiden Hongaarse club afgelopen seizoen naar de Hongaarse landstitel.

Nu krijgt onze landgenoot de kans om de sportieve lijnen uit te zetten bij Maccabi Tel Aviv. Hij tekende een contract voor twee seizoenen. En dat wil iets zeggen. Maccabi is tot op heden nog steeds Israëlisch recordkampioen én is regelmatig van de partij in de Champions League.

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