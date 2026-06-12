En ineens stond deze Max Anchor te trainen met Thibaut Courtois: "Surrealistisch, ik zag ze als kind spelen"

Hij was de verrassingsgast op de training van de Rode Duivels deze week. Max Anchor, een jonge doelman van de Seattle Sounders, fungeerde als vierde keeper, naast Thibaut Courtois, die natuurlijk een van zijn grote voorbeelden is.

Het is het mooiste verhaal van deze trainingsweek op het complex van de Seattle Sounders. Donderdag waren er dan ook verschillende lokale journalisten komen kijken: Max Anchor (21), derde doelman van de Sounders, traint mee met de Rode Duivels. Thibaut Courtois sprak bovendien lovend over de jonge Canadees en ziet een mooie toekomst voor hem.

De Seattle Times was zo vriendelijk om hun interview met hem met ons te delen. Daar vertelde Anchor voor het eerst over die droom die hij de voorbije dagen beleefde. "Ik probeer zelf nog te begrijpen wat er precies gebeurt. De laatste dagen waren gek, en tegelijk is het een echte droom: de kans krijgen om te trainen met enkele van de beste spelers ter wereld, met een van de beste doelmannen aller tijden... Ik ben enorm dankbaar voor deze opportuniteit", zegt hij.

Pas recent kwam Max Anchor te weten dat hij met de Duivels zou meewerken, al was het idee eerder al eens geopperd. "4 à 5 weken geleden had onze keeperstrainer het erover dat, wanneer België hier zou komen trainen, ze mogelijk iemand nodig zouden hebben om de groep aan te vullen omdat hun coach graag met vier keepers werkt", legt hij uit. "Het was niets concreets, maar wel een mogelijkheid, dus het zat ergens in mijn achterhoofd."

Max Anchor kreeg een plek in de kleedkamer van de Duivels

En dan, vorig weekend, kwam het goede nieuws. "Ik kwam terug van mijn break in Vancouver en vroeg of ik kon meetrainen met Tacoma (het beloften-/reserveteam van Seattle, waarvan de competitie doorgaat terwijl de MLS stilligt tijdens het WK, red.). Ze zeiden dat ik in plaats daarvan met de Belgische nationale ploeg zou trainen, en dat dat zeker een hoger niveau zou zijn", lacht Anchor.







De Canadees nam zo de rol op die Rudi Garcia oorspronkelijk aan Maarten Vandevoordt had willen geven. En dus werd de speler van de Seattle Sounders volledig geïntegreerd in de groep. "In het begin stapte ik richting de kleedkamer van Tacoma, aangezien de Belgen die van de Sounders gebruiken. Maar ze zeiden dat ik, omdat ik met hen trainde, ook met hen in de kleedkamer moest zitten."

Daar kwam hij dan nog eens naast... Thibaut Courtois terecht. "Het kan erger", glimlacht Max Anchor. "Het meest indrukwekkende is echt hoe welkom iedereen me deed voelen. Je ziet dat het een heel hechte groep is, maar ze hebben me echt met open armen ontvangen." Iemand die tot nu toe pas één MLS-optreden op zijn naam heeft, kon zo genieten van bijzonder leerrijke sessies.

Lukaku en De Bruyne tegenover hem op training

"Ik werd vooral gebruikt bij de afwerkingsoefeningen en bij de kleine partijvormen waarbij het gewoon makkelijker is om met een even aantal keepers te zijn", vertelt hij. "Ik probeer zoveel mogelijk mee te nemen uit deze ervaring, alle kleine details op te pikken die maken dat die keepers staan waar ze nu staan. Ze waren met z'n drieën heel vriendelijk, maar ook de andere spelers, inclusief sterren als Lukaku en De Bruyne. Het is best surrealistisch: dat zijn gasten die ik als kind zag spelen en nu sta ik hun schoten te proberen pakken..."

En wat is nu het programma voor Max Anchor? Tot aan de match tegen Egypte mag hij niet langer bij de groep aansluiten. "Er is een regel dat ze, wanneer de wedstrijden dichterbij komen, geen externe spelers meer mogen toevoegen. Ze beginnen dan ook aan specifiek tactisch werk", legt hij uit. "Maar het is goed mogelijk dat ze me volgende week opnieuw vragen voor de afwerkingsoefeningen." We zouden de keeper van de Seattle Sounders dus opnieuw kunnen zien opduiken naast Courtois, Lammens en Penders... Met nogmaals dank aan de Seattle Times om dit met ons te delen.