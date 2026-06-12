Opinie Real Madrid speelt grote rol in 'the last dance' van Courtois: dit is waarom

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Real Madrid speelt grote rol in 'the last dance' van Courtois: dit is waarom
Foto: AI generated
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Thibaut Courtois geeft er zo goed als zeker de brui aan na het WK. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku lieten intussen al weten dat ze nog zin hebben om door te gaan, maar niet onze nationale doelman. En dat is een logische beslissing te noemen.

Courtois is zonder twijfel de beste doelman aller tijden van België. Een keeper zoals ze maar eens in de zoveel decennia voorkomen. Een internationale topper als Simon Mignolet moest in zijn hoogdagen zelfs de duimen leggen voor Courtois. 

Courtois is altijd trouw aan zijn club

Maar Courtois is ook de man die club naast of zelfs boven land zet. Zijn broodheer is altijd diegene geweest die hem miljoenen betaalt om top te zijn en daarvoor wou hij ook altijd iets terugdoen. Er waren al de vele afzeggingen voor - verre - internationale trips. Dan had hij een kleine blessure, maar speelde hij meestal wel in het weekend.

Iedereen vermoedde altijd dat het een drogreden was, maar Courtois wist heel goed wat hij deed. Niemand anders weet hoe zijn lichaam in elkaar zit en dat heeft in de loop der jaren steeds meer rust nodig gehad. U kan dan wel zeggen: hij moet niet die fysieke inspanningen van een veldspeler leveren, maar de explosiviteit van Courtois in doel is ook een zware belasting voor zijn lichaam en vooral zijn spieren.

Want het gaat er ook over om dag in, dag uit op het hoogste niveau te kunnen trainen. Dat zijn uren op het veld en in de gym die de fans niet zien. Hij weet ook: één moment van verzwakking en bij Real beginnen ze al uit te kijken naar een nieuwe doelman. Als ze vermoeden dat het bergaf begint te gaan, zoeken ze daar al snel een concurrent van wereldklasse.

Als hij nog jaren bij Real moet spelen, is de rust meegenomen

Courtois wil nog enkele jaren op het hoogste niveau spelen en wil liefst zijn carrière in Madrid afsluiten. Dat is een droom, maar dan moet hij er ook wel alles aan doen om daar tussen de palen te blijven staan. Op dit moment is er geen enkele reden om daaraan te twijfelen, maar vanaf een bepaalde leeftijd verlengen ze bij Real ook maar jaar na jaar de contracten van hun spelers.

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Dat is de situatie waarin Courtois zich nu bevindt. De belasting van de Rode Duivels is er stilaan te veel van aan het worden. Met jonge kinderen, een carrière die geen tien jaar meer gaat duren en de opvolging die al verzekerd is bij de Duivels lijkt hij het moment ideaal te vinden om afscheid te nemen.

En daar moeten we respect voor hebben. Voor wat hij betekend heeft voor de Rode Duivels, maar ook voor de mentaliteit die hij in de ploeg heeft gepompt. Nee, Courtois is niet de makkelijkste, maar hij bracht de mentaliteit van Chelsea en Real mee naar de Duivels. Net als Lukaku en De Bruyne dat deden. En hij speelt op dit moment nog altijd bij de wereldtop. 

Courtois heeft zijn plaats in de geschiedenis van het Belgisch voetbal tien of honderd keer verdiend. Een monument en een voorbeeld waar Senne Lammens en Mike Penders nu naar moeten streven. Want zou er op dit moment iemand zich zorgen maken als Lammens straks moet overnemen? Nee, en dat weet Courtois ook...

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