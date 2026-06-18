Dévy Rigaux laat er geen twijfel over bestaan: Rode Duivel en voormalige JPL-kampioen op weg naar Feyenoord

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Dévy Rigaux laat er geen twijfel over bestaan: Rode Duivel en voormalige JPL-kampioen op weg naar Feyenoord
Foto: © photonews

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Dévy Rigaux heeft bij Feyenoord bevestigd dat de club concreet werkt aan de komst van Charles Vanhoutte. De Belgische middenvelder staat hoog op de verlanglijst en zou meteen de eerste zomeraanwinst kunnen worden.

Dévy Rigaux heeft het druk bij zijn nieuwe club, Feyenoord. De voormalige pion van Club Brugge is nu in Nederland actief en verspilt geen tijd. Donderdag werd de nieuwe trainer, Giovanni van Bronckhorst, voorgesteld.

Op het persmoment dat gebruikt werd om van Bronckhorst welkom te heten, ging Rigaux ook op andere dossiers in. Zo kreeg hij een heel gerichte vraag over de eventuele komst van Charles Vanhoutte. De interesse van de Nederlandse club is bijzonder concreet.

Rigaux bevestigt interesse in Vanhoutte

De voorbije dagen en weken was het vooral speculatie, maar nu bevestigde ook technisch directeur Rigaux dat de club bezig is met Vanhoutte. "Wanneer ik de eerste zomertransfer bekendmaak, zullen jullie wel zien. Dat kan Feyenoord hopelijk als eerste op zijn kanalen publiceren", begon hij.

Nadien stak de Belg niet meer onder stoelen of banken dat het om Vanhoutte gaat. "We zijn bezig met Charles. Hij is iemand die bovenaan de lijst stond bij de scouting van Feyenoord", vertelde hij op de persconferentie.

Van Cercle via Union en Nice naar Feyenoord?

"Het is iemand met veel kwaliteiten en een persoonlijkheid die bij de club past. Als hij straks effectief tekent, dan zullen we heel blij zijn dat hij onze eerste aanwinst wordt", gaat Rigaux verder, die ook nog wat extra uitleg gaf over de kwaliteiten van de voormalige Union-speler. "Hij is een balansbewaker. Iemand met veel spelinzicht en aan de bal ook een comfortabele voetballer."

Vanhoutte doorliep de jeugdreeks van Cercle Brugge, waar hij later ook doorbrak als prof. In 2023 maakte hij een transfer naar Union SG, waar hij de competitie, de Beker én de Supercup won.

Twee jaar later konden de Brusselaars hem voor 6 miljoen euro verkopen aan het Franse OGC Nice. Een jaar nadien zou de Rode Duivel (één cap) al de volgende stap in zijn carrière kunnen zetten.

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