Jupiler Pro League 2026-2027: download de kalender van jouw favoriete ploeg!

Vandaag werd de nieuwe kalender van de eerste en tweede klasse voor het seizoen 2026-2027 bekend gemaakt. Mis geen afspraak met je favoriete ploeg en download de kalender naar de agenda van jouw keuze.

De eerste 7 speeldagen hebben een tijdstip gekregen. De wedstrijden vanaf speeldag 8 zijn wel gekend, maar het tijdstip nog niet. Deze wordt pas later bekend gemaakt. Om het jou gemakkelijk te maken, kun je de kalender van jouw favoriete ploeg downloaden. De data worden dan automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt. Klik op jouw favoriete ploeg om de kalender te downloaden.

Heb je de kalender vorig seizoen al gedownload? Dan hoef je niks meer te doen. De nieuwe kalender werd dan al automatisch bij jou ingeladen!

Anderlecht

Antwerp

Beerschot





Cercle Brugge

Charleroi

Club Brugge

Eupen

FCV Dender EH

Francs Borains

KAA Gent

KRC Genk

KSC Lokeren

KV Kortrijk

KV Mechelen

La Louvière

Lierse SK

Lommel SK

Luik FC

OH Leuven

Patro Eisden Maasmechelen

Seraing

SK Beveren

Sporting Hasselt

Standard

Sint-Truiden

Union SG

Virton

Westerlo

Zulte Waregem

U23

Club Brugge NXT

Jong Genk

KAA Gent

RSCA Futures

Rode Duivels

Rode Duivels

Wil je meteen de volledige kalender van de Jupiler Pro League naar je agenda downloaden? Ook dit kan! Download hier de volledige kalender 2026-2027 van eerste klasse.

Klik hier om de volledige kalender 2026-2027 van tweede klasse te downloaden.