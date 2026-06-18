‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’
Foto: © photonews

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Hugo Siquet werkte zich de voorbije maanden op tot een vaste waarde bij Club Brugge en dat blijft niet onopgemerkt. Volgens berichten uit Turkije volgt Fenerbahçe de Belgische rechtsachter als mogelijke opvolger van Nelson Semedo.

Hugo Siquet zou komende zomer weleens een opvallende transfer kunnen maken. Volgens Turkse berichten houdt Fenerbahçe de rechtsachter van Club Brugge nauwlettend in de gaten. De club uit Istanbul zoekt een mogelijke opvolger voor Nelson Semedo, die deze zomer zou kunnen vertrekken.

Van een concreet bod is voorlopig nog geen sprake. Fenerbahçe wacht de situatie rond Semedo af, maar Siquet staat wel hoog op het lijstje van mogelijke vervangers. Dat hoeft niet te verbazen na zijn sterke prestaties tijdens de Champions' Play-offs.

Opvallende carrière

Siquet werd geboren op 9 juli 2002 en genoot zijn jeugdopleiding bij Standard Luik. Daar brak hij al op jonge leeftijd door in het eerste elftal en maakte hij indruk met zijn aanvallende impulsen en werkkracht.

Die prestaties leverden hem een transfer op naar het Duitse Freiburg. Daar slaagde hij er echter niet in een vaste basisplaats af te dwingen. Een uitleenbeurt aan Cercle Brugge gaf zijn carrière opnieuw een impuls.

Uiteindelijk nam Club Brugge hem definitief over en daar lijkt hij helemaal zijn draai gevonden te hebben. Siquet speelde ook al voor verschillende Belgische jeugdploegen en mocht zelfs één keer opdraven voor de Rode Duivels.

Sterke play-offs trekken aandacht

Bij Club Brugge kende Siquet een uitstekend einde van het seizoen. Vooral in de Champions' Play-offs groeide hij uit tot een belangrijke pion. Zijn aanvallende infiltraties en defensieve stabiliteit hielpen Club aan de landstitel.

Die sterke prestaties zijn ook in het buitenland opgevallen. Op 23-jarige leeftijd lijkt hij stilaan klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière.

Club Brugge heeft sterke onderhandelingspositie

Een transfer zal echter niet eenvoudig worden. Siquet ligt nog onder contract bij Club Brugge tot de zomer van 2028. De Belgische landskampioen hoeft dus geen haast te maken en kan een stevige transfersom vragen.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer vier miljoen euro, al zou Club Brugge bij concrete interesse wellicht een hoger bedrag verlangen. Of Fenerbahçe uiteindelijk doorzet, zal grotendeels afhangen van de toekomst van Nelson Semedo.

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