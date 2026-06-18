Zat een comeback er héél even in? 'Indonesische club deed Dries Mertens twijfelen aan voetbalpensioen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Zat een comeback er héél even in? 'Indonesische club deed Dries Mertens twijfelen aan voetbalpensioen'

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Dries Mertens genoot afgelopen seizoen van zijn eerste voetbaljaargang als gepensioneerde speler. Al overwoog de voormalige aanvaller wel eventjes een comeback.

Dries Mertens kondigde het voetbalpensioen nooit officieel aan, maar ondertussen is het duidelijk dat de 39-jarige voetballer de voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke haak heeft gehangen.

Na zijn avontuur bij Galatasaray SK zette Mertens zijn krabbel niet meer onder een nieuw contract. Ook al was Cim Bom Bom vragende partij om de 109-voudig Rode Duivel voor minstens één extra seizoen vast te leggen.

Vruchteloze poging om Dries Mertens naar Sporting Hasselt te halen

Sam Kerkhofs gaf ondertussen al toe dat hij heeft geprobeerd om Mertens naar Sporting Hasselt te halen. De promovendus - De Spor beukte afgelopen seizoen de poort naar het Belgisch profvoetbal open - had Mertens echter niet nodig om de titel te pakken.

Mertens reisde de voorbije maanden de wereld rond met zijn gezin. Het Laatste Nieuws weet dat de voormalige aanvaller eventjes heeft getwijfeld om een comeback te maken.

Twijfel om een comeback te maken in... Indonesië

Tijdens zijn verblijf in Indonesië werd Mertens geprikkeld door een niet-nader genoemde club. Uiteindelijk besloot hij om het voetbalpensioen géén vaarwel te zeggen. 

Mertens kan terugblikken op een rijkgevulde carrière. Ciro doorliep de jeugdreeksen bij RSC Anderlecht, KAA Gent. Via Eendracht Aalst, AGOVV, FC Utrecht en PSV kwam hij bij SSC Napoli terecht. Mertens sloot zijn carrière uiteindelijk af bij Galatasaray.

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Dries Mertens

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