‘Verschaeren geeft dikke njet aan nieuwe aanbieding van oude bekende’

Yari Verschaeren lijkt vastberaden om deze zomer een nieuwe stap in zijn carrière te zetten, maar niet tegen elke prijs. Een opvallend aanbod van een oude bekende uit Anderlecht werd zonder aarzelen afgewezen.

Fredberg wilde opnieuw toeslaan

Yari Verschaeren heeft een opmerkelijke transferpiste naast zich neergelegd. Volgens La Dernière Heure probeerde Jesper Fredberg, de voormalige CEO Sports van Anderlecht, de middenvelder naar Sampdoria te halen.

De Deen is tegenwoordig sportief verantwoordelijke bij de Italiaanse club en zag in Verschaeren een ideale versterking. Daarmee lijkt Verschaeren te mikken op een sportief aantrekkelijker avontuur dan een overstap naar de Italiaanse Serie B.

Anderlecht-product met een rijk parcours

Verschaeren werd geboren op 12 juli 2001 en doorliep de volledige jeugdopleiding van Anderlecht. In 2018 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht en groeide hij al snel uit tot een van de grootste Belgische talenten van zijn generatie.

De offensieve middenvelder kan centraal spelen, maar voelt zich ook thuis op beide flanken. Daarnaast verzamelde hij al verschillende caps voor de Rode Duivels en speelde hij een belangrijke rol bij de Belgische jeugdploegen.

Ondanks enkele zware blessures bleef Anderlecht in hem geloven. Zijn contract in het Lotto Park loopt nog tot de zomer van 2026, maar wordt niet verlengd. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel ongeveer vijf miljoen euro.





Op zoek naar een nieuwe uitdaging

Het is geen geheim dat Verschaeren deze zomer niet zomaar een aanbieding wil aanvaarden. Een nieuw contract in het Lotto Park zat er niet in, dus moet onze landgenoot op zoek naar een nieuwe werkgever. Verschillende clubs informeerden al naar zijn situatie, maar voorlopig kwam er nog geen deal uit de bus.

Sampdoria probeerde daarvan te profiteren. De Italiaanse traditieclub eindigde vorig seizoen als dertiende in de Serie B en wil zo snel mogelijk terugkeren naar het hoogste niveau. Fredberg zag zijn kans schoon om opnieuw een ex-speler van Anderlecht binnen te halen.

Wachten op een topkans

De afwijzing van Sampdoria lijkt erop te wijzen dat Verschaeren zijn volgende stap zorgvuldig wil kiezen. Op zijn 24ste heeft hij al heel wat ervaring opgedaan bij Anderlecht en op internationaal niveau, terwijl hij nog voldoende groeimarge bezit.