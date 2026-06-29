DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

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Club Brugge gelooft volop in zijn eigen jeugd. Het speelde de finale van de Youth League dit seizoen en wil op dat elan doorgaan in de toekomst. Een topper zijn ze nu wel kwijt, want Daan Braspenning kiest voor een ander avontuur.