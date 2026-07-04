Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

De familie Waseige is in diepe rouw na het onverwachte overlijden van William Waseige, de broer van sportjournalist en commentator Frédéric Waseige. Het nieuws sloeg in als een bom bij de RTBF-journalist, die op dat moment in de Verenigde Staten aanwezig was om verslag uit te brengen van het WK.

William Waseige overleed donderdag in zijn woning in Luik aan een hartstilstand. Hij werd 54 jaar. Het plotselinge overlijden zorgde ervoor dat Frédéric Waseige zijn werkzaamheden onmiddellijk stopzette en de terugreis naar België aanvatte. Ook zijn broer Thierry, die in New York woont, reisde meteen terug naar huis om zijn familie bij te staan.

De broer van Frédéric Waseige overleed plotseling

Beiden landden zaterdagmiddag op Brussels Airport en trokken vervolgens richting Luik, waar hen een bijzonder moeilijke taak wachtte: samen het nieuws brengen aan hun moeder Aline Waseige, die in een woonzorgcentrum verblijft. De familie besloot zich daarna volledig terug te trekken in de privésfeer om het verlies te verwerken.

Frédéric Waseige zal daardoor niet meer aanwezig zijn als commentator bij de achtste finale van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten, een wedstrijd die in de nacht van maandag op dinsdag wordt gespeeld. Het is voorlopig nog onduidelijk wie zijn rol bij de RTBF zal overnemen.

Zoon van ex-bondscoach Robert Waseige

Zijn verdere aanwezigheid op het toernooi hangt af van de sportieve prestaties van België, maar de familie staat nu duidelijk op de eerste plaats.

William Waseige is de zoon van wijlen Robert Waseige, voormalig bondscoach van de Rode Duivels en een iconische figuur in het Belgische voetbal, met passages bij onder meer RFC Liège en Standard.





Voor aanvang van de persconferentie van de Rode Duivels in aanloop naar de wedstrijd tegen de VS bracht Axel Witsel namens de spelersgroep een boodschap van steun over aan Frédéric Waseige en zijn familie. Ook wij willen de familie onze innige deelneming overbrengen.