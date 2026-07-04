Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over
Foto: © photonews
Word fan van België! 2656

De familie Waseige is in diepe rouw na het onverwachte overlijden van William Waseige, de broer van sportjournalist en commentator Frédéric Waseige. Het nieuws sloeg in als een bom bij de RTBF-journalist, die op dat moment in de Verenigde Staten aanwezig was om verslag uit te brengen van het WK.

William Waseige overleed donderdag in zijn woning in Luik aan een hartstilstand. Hij werd 54 jaar. Het plotselinge overlijden zorgde ervoor dat Frédéric Waseige zijn werkzaamheden onmiddellijk stopzette en de terugreis naar België aanvatte. Ook zijn broer Thierry, die in New York woont, reisde meteen terug naar huis om zijn familie bij te staan.

De broer van Frédéric Waseige overleed plotseling

Beiden landden zaterdagmiddag op Brussels Airport en trokken vervolgens richting Luik, waar hen een bijzonder moeilijke taak wachtte: samen het nieuws brengen aan hun moeder Aline Waseige, die in een woonzorgcentrum verblijft. De familie besloot zich daarna volledig terug te trekken in de privésfeer om het verlies te verwerken.

Frédéric Waseige zal daardoor niet meer aanwezig zijn als commentator bij de achtste finale van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten, een wedstrijd die in de nacht van maandag op dinsdag wordt gespeeld. Het is voorlopig nog onduidelijk wie zijn rol bij de RTBF zal overnemen.

Zoon van ex-bondscoach Robert Waseige

Zijn verdere aanwezigheid op het toernooi hangt af van de sportieve prestaties van België, maar de familie staat nu duidelijk op de eerste plaats.

William Waseige is de zoon van wijlen Robert Waseige, voormalig bondscoach van de Rode Duivels en een iconische figuur in het Belgische voetbal, met passages bij onder meer RFC Liège en Standard.

Voor aanvang van de persconferentie van de Rode Duivels in aanloop naar de wedstrijd tegen de VS bracht Axel Witsel namens de spelersgroep een boodschap van steun over aan Frédéric Waseige en zijn familie. Ook wij willen de familie onze innige deelneming overbrengen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

20:40
Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

19:40
1
Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

19:00
1
"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

16:10
9
 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

20:20
Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

17:40
1
Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

15:00
1
Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

18:30
Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

14:00
11
Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

18:59
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

17:20
Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

12:40
1
OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

17:20
Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

13:20
1
Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

16:10
4
Thomas Meunier versiert transfer op het WK

Thomas Meunier versiert transfer op het WK

11:00
1
🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

15:30
1
Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"

Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was"

10:30
FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

14:30
WK 2026: alle achtste finales én mogelijke weg van België

WK 2026: alle achtste finales én mogelijke weg van België

09:30
Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels

Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels

07:20
'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

12:00
Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

11:30
4
WK-LIVE 4/7: Alle 1/8e finales bekend en Rode Duivels nemen afscheid

WK-LIVE 4/7: Alle 1/8e finales bekend en Rode Duivels nemen afscheid

10:45
Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland

Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland

10:00
5
Deze Rode Duivel krijgt de bediening niet meer in handen: "We hebben hem op de bank gezet"

Deze Rode Duivel krijgt de bediening niet meer in handen: "We hebben hem op de bank gezet"

22:25
2
Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK

Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK

08:55
Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana

Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana

08:25
1
Van der Elst is hard voor Rode Duivel met torenhoge verwachtingen: "Tot nu toe is het niets dit toernooi"

Van der Elst is hard voor Rode Duivel met torenhoge verwachtingen: "Tot nu toe is het niets dit toernooi"

21:55
7
Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië

Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië

07:54
1
In maart speelden de Rode Duivels de VS nog van het veld: wat is er veranderd intussen? Analyse

In maart speelden de Rode Duivels de VS nog van het veld: wat is er veranderd intussen?

03/07
2
'KAA Gent heeft Deens spits op de radar, maar moet de concurrentie aangaan met Serie A-club'

'KAA Gent heeft Deens spits op de radar, maar moet de concurrentie aangaan met Serie A-club'

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Ejuke - Postecoglou - Onana - Brown - Ake - Allegri - Moreira

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Ejuke - Postecoglou - Onana - Brown - Ake - Allegri - Moreira

23:30
Moesten de Duivels nu zo zwoegen tegen deze ploeg? Egypte ontsnapt na penalty's, geen heldenrol voor Ryan

Moesten de Duivels nu zo zwoegen tegen deze ploeg? Egypte ontsnapt na penalty's, geen heldenrol voor Ryan

22:55
'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

23:30
1
Zlatan Ibrahimovic zwaar onder de indruk van Rode Duivels

Zlatan Ibrahimovic zwaar onder de indruk van Rode Duivels

03/07

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 2-1 DR Congo DR Congo
België België 3-2* Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 3-0 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 2-1 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 2-0 Algerije Algerije
Australië Australië 1-1P Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 3-2* Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 1-0 Ghana Ghana

Nieuwste reacties

Bierbrood Bierbrood over Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België" Eldonte Eldonte over "Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Club Brugge draait achterstand om, KRC Genk maakt indruk Geert66 Geert66 over 'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië' Dostojewski Dostojewski over "We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen" mantoch mantoch over Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook Soloria Soloria over Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht theojana theojana over KV Mechelen neemt opvallende besluiten: verdediger mag blijven, spits moet weg André Coenen André Coenen over Standard zet belangrijke stap richting overname theojana theojana over Jackpot voor KV Mechelen: middenvelder voor 6 miljoen euro naar Engeland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved